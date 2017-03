Se superan las expectativas de público en el Granadilla-Tacuense

El partido UD Granadilla-UD Tacuense va camino pulverizar el récord de asistencia a un partido de la Liga Iberdrola en la presente campaña. La cifra más alta de espectadores alcanzada hasta la fecha es la de 13.935, que se registró en el choque de la decimocuarta joranda, que enfrentó al Atlético de Madrid y al FC Barcelona en el Vicente Calderón.



El club que actuará como afitrión en el choque que tendrá lugar este sábado (17:00 horas) en el Heliodoro Rodríguez López no solo se habían marcado inicialmente batir la marca que se logró en el feudo colchonero sino llegar a los 15.000 aficionados. "Una cifra", según reconoció ayer el presidente del Granadilla, Sergio Batista, "que parecía al principio una utopía". Sin embargo, ayer reconoció que están confiados en que "ahora se puede lograr".



Y es que el dirigente sureño reconoció que "se han superado las expectativas que se habían creado en un primer momento". "Nos hemos visto desbordados en los últimos días con la petición masiva de entradas", añadió. Según confirmó Batista, "son varias las empresas que han apostado por este acontecimiento a través de la adquisición de grandes paquetes de localidades, lo que es de agradecer, al tiempo que también sirve como indicativo del entusiasmo que ha despertado este derbi del fúbol femenino entre la sociedad tinerfeña".



No en vano, la directiva del Granadilla Tenerife Egatesa se ha esforzado al máximo con el fin de dar la mayor promoción posible a un partido que, a juicio de Batista, "tiene todos los ingredientes para que ningún amante del fútbol y del deporte en general no se siente atraído". "Porque se celebra en el estadio Heliodoro Rodríguez López, los dos equipos, que llegan en un buen estado de forma, necesitan los puntos para avanzar hacia sus respectivos objetivos, y en el encuentro se llevarán a cabo actuaciones y sorpresas", explicó.



La Tartería sorterá un centenar de tartas entre los asistentes, así como otras entidades también obsequiarán sus productos. La banda Ni 1 Pelo deTonto actuará en el descanso, interpretando el himno, de nueva creación, de la UD Granadilla Tenerife Egatesa. Otro de los reclamos es la oportunidad de colbarar con los más desfavorecidos, ya que Cajasiete donará 50 céntimos por cada persona que acuda al partido, siempre y cuando se alcance la cifra de 15.000 espectadores. Lo que se recaude a través de esa iniciativa irá a parar a la Fundación Pedro Modesto Campos.



Sergio Batista admitió ayer que lo que pretende el club que preside con el esfuerzo que les ha supuesto la organización de este derbi insular en el Heliodoro Rodríguez López es "devolver a toda esa gente que ha ayudado y apostado durante todo este tiempo por el Granadilla todo lo que han hecho por este club". "Porque esta será una oportunidad de disfrutar del fútbol femenino en el mejor escenario posible", agregó el letrado sureño.



En este sentido, Batista confesó que "se ha sacrificado lo económico y lo deportivo en favor del beneficio social que se quiere obtener, que, ya que además de premiar con ello a la afición del granadilla, se ayudará a divulgar aún más el fútbol femenino en la Isla".



Sergio Batista, reconoció que sus jugadoras están "iluisionadas" con participar en este partido, en el que tanto el Granadilla como el Tacuense se juegan mucho. Las de Fanfi Herrera, con la moral alta tras su reciente victoria sobre el Levante, buscan tres puntos que les acerquen a la permanencia, mientras que las de Toni Ayala necesitan ganar para afianzarse en la sexta plaza y asegurar su plaza de Copa de la Reina.