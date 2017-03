Ruiz agradece que justo ahora se le haya renovado

Carlos Ruiz admitió sentirse "muy contento" por haber asegurado su quinta temporada en el CD Tenerife, tras firmar el día anterior la prórroga de su contrato. "Llegamos muy rápido a un acuerdo porque tanto el club como yo queríamos seguir. Estaré un año más y para mí es un orgullo seguir defendiendo a este equipo porque es uno de los clubes grandes de la categoría y del fútbol español", declaró el zaguero granadino.



Reconoció que nunca había pertenecido tanto tiempo en una misma entidad, lo que para él, "es síntoma de que las cosas han ido saliendo bien en el plano personal". Durante el tiempo que ha pertenecido al Tenerife, dice que no se puede quejar: "Cada uno de los entrenadores que he tenido aquí han contando conmigo y aunque ahora no esté participando tanto, yo me sieto importante dentro de la plantilla e intento ayudar a los compañeros de cualquier forma".



Carlos Ruiz confensó que "es verdad que cuando participas menos entran dudas" acerca de si le ofrecerán o no la renovación, si bien él estaba tranquilo porque, como el propio jugador apunta, el club siempre me ha trasaladado "que era un hombre importante", al tiempo que agradece que le hayan planteado la renovación justo cuando no estaba participando tanto.



El choque del domingo en Cádiz es para él "un partido que a todos motiva jugar". "Primero", continuó, "porque es un rival directo que viene en dinámica positiva y de ganar al Girona; y luego, porque el Carranza es un estadio que aprieta mucho". Según lo que conoce del que fuera su entrenador en el Tenerife, Álvaro Cervera, ahora en el Cádiz, "es un entrenador que prepara muy bien los partidos". "Nos conocen bien y sabe de nuestro peligro, que tenemos hombres rápido arriba. Así que quizás no salgan a por nosotros", añadió. En cualquier caso, le preocupa más lo que sea capaz de hacer su equipo en ese partido: "Tenemos que ser nosotros mismos, recuperar esas transiciones rápidas y conseguimos estar finos arriba".