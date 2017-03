Grigonis: "Debemos defender bien y parar sus contraataques"

Se ha convertido casi en costumbre ver a Marius Grigonis ejerciendo como hombre decisivo para el Iberostar Tenerife. Dejados de lado los problemas físicos que le acompañaron al inicio del curso, y más hecho a su rol de dos, el lituano ya ha desempeñado este papel en un par de encuentros de la Liga Endesa (y Copa del Rey), pero sobre todo en este tramo final de la Basketbal Champions League. Y es que el de Kaunas promedia en la competición continental 15,4 puntos, 2,4 rebotes y 2,6 asistencias en los cinco últimos encuentros. "Algún día puedo estar mejor y en otros no tan bien, pero creo que cada día estoy mejorando", señalaba ayer el escolta del cuadro lagunero. Una progresión que el propio Marius considera es generalizada en toda la plantilla. "Estamos bien, entrenamos, trabajamos y seguimos como siempre", comenta al respecto.



Ya centrado en el duelo del domingo contra el UCAM Murcia, Grigonis no cree que ni el esfuerzo por el duelo del pasado martes, ni una posible distracción ante lo que se jugará el cuadro aurinegro el próximo miércoles en el duelo de vuelta sean determinantes en el choque de este fin de semana. "Estamos jugando así toda la temporada y no creo que esta vez sea más complicado. Tenemos tres días para prepararnos y pienso que afrontaremos bien el partido", señala en este sentido el dorsal 13 canarista.



Cuestionado por las principales virtudes de un adversario que con la llegada de Katsikaris parece haber remontado el vuelo, el lituano parece más que advertido de los peligros pimentoneros. "Siempre es muy complicado jugar allí. Son un equipo muy peligroso con muy buenos jugadores y por ejemplo Campazzo puede ganar partidos él solo. Somos mejor equipo, pero estamos obligados a hacer nuestro juego", apunta el lituano. A nivel global, Marius también teme que los rojillos puedan jugar a campo abierto. "Debemos parar sus contraataques, pero sobre todos debemos hacer bien nuestra defensa, que como siempre será la clave", añadió.



Aunque concentrado en el choque de Liga Endesa, Grigonis también habló sobre la eliminatoria de la BCL. Para el escolta "el resultado logrado en Francia no está nada mal". "Un empate y fuera de nuestra pista creo que es positivo, ya que ahora tenemos muchas opciones de ganar en la Isla", comenta sobre un objetivo en el que "la afición, como siempre, será el sexto jugador". "Cuando hay mucha gente jugamos mucho mejor", reconoce sabedor también que en Murcia deberán realizar un esfuerzo extra ya que no tendrán el calor de la grada.