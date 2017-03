El Atlético Tacoronte no arroja la toalla

El Atlético Tacoronte, con su victoria de la pasada jornada frente al Isora, dio un paso de gigante en su lucha por asegurarse la continuidad en la Preferente tinerfeña, un objetivo por el que no esperaba estar peleando la escuadra de Toño Dorta, a principio de temporada. Una vuelta entera sin ganar en Barranco las Lajas ha llevado a los tacoronteros a verse inmersos en una situación muy diferente a la que disfrutaron el pasado curso, cuando se plantaron en la última ronda del play-off de ascenso al grupo canario de la Tercera División.



La entidad presidida por Martín Luna mira ya hacia la próxima campaña con otros ojos. Respecto a ello, Toño Dorta manifestó que "todo lo que nos ha ocurrido este curso nos sirve para aprender para el futuro. Llevo ya tres temporada en el club y estoy muy implicado. Me gusta el proyecto del Atlético Tacoronte y me veo con fuerzas de llevar el equipo a pelear por objetivos ambiciosos. Sin embargo, eso no es decisión mía sino de la directiva. Si creen oportuno contar conmigo, yo estoy dispuesto a seguir al frente del conjunto tacorontero".



El técnico del Atlético Tacoronte explicó los muchos condicionantes que ha tenido este curso el equipo: "Empezamos mal porque no realizamos casi pretemporada. Los jugadores no tuvieron descanso al alargarse tanto el play-off contra el Panadería Pulido San Mateo. Además, lo que ocurrió en esa última eliminatoria fue un mazazo para todos. Por su fuera poco, la plantilla sufrió las bajas de futbolistas importantes como Dani Galván o Joshua. Fue prácticamente como empezar un proyecto nuevo. A los fichajes les ha costado adaptarse al estilo del club".



Cuestionado por esa racha negativa de una vuelta entera sin ganar en Barranco las Lajas, Toño Dorta afirmó que "la temporada como locales ha sido un desastre. No hemos conseguido dar con la tecla en nuestro feudo. Yo soy el principal culpable porque pudimos optar por otro estilo de juego, pero preferimos ser fieles a nuestras ideas. Los resultados en el recinto tacorontero nos han lastrado mucho, solo hemos logrado conseguir cuatro victorias. Sin embargo, esa mala racha la hemos compensado con nuestra actuación a domicilio, donde tan solo hemos perdido, por ahora, en tres ocasiones".



El Atlético Tacoronte se verá las caras este domingo ante el San Andrés. El técnico tacorontero mostró su desconsuelo por el descenso del cuadro de Las Teresitas: "La Preferente pierde a un histórico. Es una pena las circunstancias que han llevado a los rojillos a descender. Estoy al tanto de lo que ha sufrido esta temporada un buen amigo como es Migue Ramos. El San Andrés debería ya poder hacer uso de sus instalaciones. Ese aspecto negativo les está lastrando mucho. A pesar de estar ya descendidos, será complicado ganarles. Nuestro objetivo no es otro que sumar la segunda victoria consecutiva".



Por último, Toño Dorta apuesta por dejar ya la permanencia asegurada y espera que la afición se vuelva a ilusionar con el equipo: "La temporada no ha sido la esperada, pero las últimas seis jornadas queremos afrontarlas con la mayor tranquilidad posible. Lo cierto es que los resultados no han acompaño, lo que ha hecho que el público asistente a Barranco las Lajas disminuyera. Les doy las gracias a los que siempre van, se merecen un monumento. Debemos ilusionar al resto para que vuelvan a sentirse identificados con el equipo".