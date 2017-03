Martí medita hacer cambios

A 24 horas del viaje a Cádiz y a 72 del decisivo partido del Carranza, Martí no enseña sus cartas pero medita hacer cambios en la alineación. El del domingo en la Tacita de Plata será un duelo de estrategas, pues su homólogo en el cuadro gaditano también destaca por estudiar a conciencia cada partido y decidir en función de las virtudes y defectos de los rivales. Además, en ambos casos las alineaciones estarán condicionadas por las bajas. El preparador blanquiazul maneja hasta cuatro soluciones para cubrir la vacante que deja Lozano, ya concentrado con Honduras.



Cambiar de sistema. Una de las alternativas que contempla Martí ante las características del adversario es retomar el dibujo táctico que tantas veces utilizó en la primera vuelta. Esto es, jugar en Cádiz hasta con tres mediocentros. De este modo, podría dar cabida en la alineación a Alberto, a quien retiró la titularidad en Getafe. El pasado lunes, Martí pasó casi una hora a solas con Aitor y Vitolo, los otros dos pivotes del plantel, a los que vio desasistidos frente al Reus.



Shibasaki en el once. Otra posibilidad es dar galones de titular al profesional japonés, que dejó muy buenas sensaciones en su estreno. Es una opción que encierra una incógnita, pues nadie sabe cómo respondería Gaku ante 90 minutos de juego, además en un duelo de tantísima exigencia. De hecho, Martí justificó que no jugase ante el Getafe y expuso entonces que habría sido una equivocación darle cancha en medio de tanta intensidad. Lo que parece seguro es que el asiático irá convocado por tercera semana.



Variar la posición de Aarón. El cuadro técnico dispone de otros recursos, tales como reubicar al alicantino Ñíguez y hacerlo jugar como escudero de Amath, al tiempo que Suso y Omar Perdomo ocuparían los costados. Recientemente se le preguntaba por el estado físico del tacuense, que no pasa por su mejor momento, y Martí casi rechazaba la opción de devolverle a la suplencia. "Cuando un futbolista ha jugado más de 200 partidos con el Tenerife, es porque ha hecho muchas cosas bien", esgrimía el entrenador para defender a su capitán.



Cristo González. La solución que supone retocar menos la alineación es optar por el recambio más natural para el Choco. El canterano ya marcó frente al Getafe, si bien contra el Reus no vivió su día más afortunado. Martí tiene un par de entrenamientos más antes de deshojar la margarita, pero dice estar tranquilo. "Tenemos muchas posibilidades", aduce el técnico.