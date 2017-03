Carlos Ruiz renueva hasta 2018

El CD Tenerife anunció ayer la renovación de Carlos Ruiz por una temporada más. El central granadino no está siendo un futbolista fijo en los planes de José Luis Martí pero desde el club existía la convicción de que era aconsejable prorrogar su contrato. Con el acuerdo rubricado esta misma semana entre las dos partes, el de Baza queda vinculado al representativo hasta el 30 de junio de 2018.



El director general de la institución, Víctor Pérez Borrego, ya había verbalizado su deseo de que las renovaciones se abordasen y cerrasen a lo largo del mes de marzo, para que luego "todas las fuerzas se focalicen en la competición", con la más que probable disputa de los play off por parte del Tenerife. No obstante, algunas de estas gestiones quedarán aplazadas, entre otras la prórroga del contrato de José Luis Martí, quien prefiere dejar las negociaciones para más adelante.



La renovación de Carlos Ruiz se une a las de Suso Santana y Vitolo, así como también a las de Aitor Sanz y Germán, que se ganaron su continuidad en el club en virtud de una cláusula por la cual su ligazón con el Tenerife quedaba ampliada automáticamente desde que jugasen un determinado número de partidos oficiales. Ruiz llegó al cuadro isleño de la mano de Quique Medina y ésta es la segunda vez que prorroga su relación con el equipo blanquiazul.



Tras el granadino, los siguientes en desfilar por el despacho de Alfonso Serrano serán muy probablemente Jorge Sáenz y Raúl Cámara. El club no oculta su deseo de contar con ellos más allá de junio. Si bien el central tiene contrato por más tiempo, el del lateral madrileño caduca en junio y las negociaciones para su renovación están avanzadas. No en vano, Martí ya ha subrayado que le gustaría continuar con él para el curso venidero.



Ruiz, renovado ayer, acumula 138 partidos oficiales con el equipo tinerfeño en las cuatro temporadas que lleva en la Isla. En la liga en curso suma ya 1.612 minutos de juego, repartidos en un total de 19 comparecencias. Es uno de los capitanes del equipo tinerfeño y firmó ayer por la mañana su nueva vinculación con el club tinerfeño, que en un comunicado "felicita al jugador, al tiempo que se congratula por contar una campaña más en su plantilla con Carlos Ruiz". Aunque siempre que se le había preguntado por esta cuestión había pasado de puntillas e incluso había indicado que se sentía "incómodo" hablando del futuro, Ruiz nunca había escondido su voluntad de ganarse la renovación y continuar por más tiempo en la Isla. De hecho, es el blanquiazul uno de los equipos que más le ha marcado en su vasta trayectoria deportiva, que comenzó en el Baza de su localidad natal y continuó en el Arenas, el Melilla y la Ponferradina. Su gran aspiración es jugar alguna vez en Primera.



A la espera de concretarse más renovaciones, la que a estas alturas se presume más complicada es la de Cristo González. Hace unos días, Pérez Borrego revelaba que el club y los representantes del delantero se han intercambiado "propuestas y contrapropuestas" para convertir su contrato en profesional -aún figura con ficha amateur- y ligarlo al Tenerife por mucho tiempo más, pero las posturas siguen estando muy distantes. Además, tampoco ayuda la decreciente participación del chicharrero en las alineaciones. Si no hubiere acuerdo, el representativo se enfrentaría a una difícil disyuntiva en verano: aceptar una venta por la cifra establecida en la cláusula de rescisión del contrato o asumir que, un año más tarde, Cristo se iría libre y sin dejar un solo euro en las arcas blanquiazules.