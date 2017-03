Decidirá el Santiago Martín

El Santiago Martín volverá a ser el sexto jugador del Iberostar Tenerife para el partido de vuelta. Un apoyo, el de la grada, que resultará vital para desequilibrar dentro de siete días una eliminatoria ante el Asvel Lyon en la que el conjunto lagunero cimentó ayer las bases para estar en la Final Four de la Basketball Champions League. Lo hicieron, los de Vidorreta, gracias a su empate a 62 en suelo galo, un equilibrio que se puede tomar como bueno a tenor del mal día en ataque de los canaristas (13/36 en tiros de dos y 9/29 en triples), de las negativas prestaciones de varios de los jugadores (especialmente Bogris y White), así como por el criterio de pitar de los colegiados, permisivos con el juego físico de los locales, y muy meticulosos en los contactos de los tinerfeños, que pagaron con sendas técnicas los supuestos floppings de White y Grigonis. Los aurinegros bordearon varias veces una situación de desquiciamiento, pero lograron esquivar un camino que hubiera sido enormemente desfavorable para sus intereses.



Por enésima vez los de Vidorreta supieron sufrir y se ampararon en su sacrificio defensivo para superar un par de baches en los que se metieron a lo largo del encuentro. El primero, el del final del tercer cuarto, cuando se vieron siete abajo (52-45), y el segundo, ya cuando el duelo enfilaba su conclusión (59-54). Entre la aplicación cerca de su propia canasta y la capacidad de liderazgo de Grigonis, los isleños salieron del atolladero para firmar tablas que bien pudieron ser un triunfo si Dragovic no hubiera anotado desde la esquina un triple, en lo que fue la única canasta en juego del Asvel en todo el último cuarto.



Ya salvó de forma suficiente el Iberostar el tramo inicial del choque, aquel en el que podía acusar mayores dudas y cargar de confianza de su rival. Lo llevó a cabo pese a que Watkins hacía lo que quería con Bogris cada vez que recibía cerca de canasta, mientras que Kahudi también superaba a Doornekamp llevándolo al poste (8-6). Los isleños respondieron con una de sus mejores armas, el perímetro. Y es que desde el 6,75 llegaron los 12 primeros puntos de los de Vidorreta. Primero con tres libres forzados por Aaron, y luego con sendos triples de San Miguel, el propio alero canadiense y Kirksay (8-12, 7').



Pese a no estar nada acertados en el tiro de dos puntos (1/7) y no aprovechar tampoco algunos lanzamientos exteriores liberados, los aurinegros aumentaron la renta hasta un 8-16 gracias a la aportación de Vázquez y White. Pero el de Phoenix, capaz de lo mejor y de lo peor, encadenó varias acciones negativas que desestabilizaron por completo a los suyos. Flojas defensas sobre Nelson, y un par de malos tiros con los que el Asvel pudo correr, y el electrónico se ajustó por completo (15-16). Ya con San Miguel sobre Nelson, el Iberostar recuperó la claridad ofensiva para volver a distanciarse (15-21, 13').



Sin embargo, los laguneros no terminaron de dar con el equilibrio necesario y en esta ocasión la actividad defensiva canarista dejó mucho que desear. De ello se aprovechó Lang, que con varias penetraciones y en medio de un juego por momentos de patio de colegio, lideró un parcial de 10-2 con el que los franceses retomaban el mando (25-23, 17). Cuatro puntos de Vázquez, un triple de White tras siete fallos seguidos en el tiro y una penetración de raza de Richotti llevaron a los aurinegros por delante al receso (30-32) a pesar de que los números isleños no eran nada brillantes.



Repitió errores atrás el Iberostar en el arranque del tercer cuarto, pero a la fluidez ofensiva de los locales respondió con todo Grigonis, que a base de dos triples y una penetración se echó a su equipo a la espalda (39-40). La aportación del lituano fue insuficiente ya que el cuadro lagunero encadenó varios malos tiros, alguna que otra falta innecesaria y también dos pérdidas seguidas. Así, entre una buena circulación que penalizó la inexistencia de segundas ayudas, y sacando tajada de varios rebotes ofensivos, el Asvel afrontaba los diez minutos con su máxima renta (52-45), pero lo más importante, con la sensación de que los aurinegros andaban tocados.



Sin embargo, en ese momento de dificultad el cuadro canarista apretó los dientes atrás y además cargó el rebote ofensivo con más fuerza que nunca. Posteó Doornekamp y Abromaitis sacó su versión más versátil para ayudar en defensa y en ataque y poner el partido en un puño (52-51). Pese a la recuperación de sensaciones (54-54 tras triple de White), no terminaba de estar fino en ataque el Iberostar, que solventó esta deficiencia a base de entrega en su lado de la cancha. Así, los galos solo lograron sumar desde el tiro libre, una faceta en la que Hodge fue una peligro constante. Dos puntos más desde el 4,60, esta vez de las manos de Dragovic, encendieron las alarmas (59-54, a 2'30"), pero como en el tercer acto Grigonis asumió la responsabilidad para hacerse fuerte en un parcial de 2-10 (59-62) y permitir a los de Vidorreta salir sin apenas rasguños del Astroballe. Con la misma intensidad de esos minutos finales, algo más de acierto en el tiro y el empuje del Santiago Martín, el próximo miércoles la Final Four debe dejar de ser un sueño para convertirse en una realidad.