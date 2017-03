Shibasaki mantendrá su silencio hasta el partido contra el Oviedo

El afán de proteger a Gaku Shibasaki ha traído consigo ciertos episodios polémicos, como el que se generó este domingo en la sala de prensa del Heliodoro Rodríguez López. El futbolista japonés no compareció en la zona mixta del estadio capitalino tal y como se presagiaba, después de que debutara como blanquiazul en ese partido ante el Reus Deportiu, y eso enojó al nutrido grupo de periodistas nipones que aguardaban por la primeras declaraciones del futbolista del Tenerife tras su estreno.



El caso es que entre la entidad que preside Miguel Concepción y los agentes de Gaku Shibasaki, quienes volvieron a visitar a su representado esta pasada semana, han acordado que aún no realice manifestaciones públicas. Todo ello dentro de un marco de actuación organizado con el objetivo de lograr la plena adaptación del profesional oriental a su nuevo equipo. La idea de la institución chicharrera es que Shibasaki dé su primera rueda de prensa al cabo del choque que enfrentará a la escuadra de José Luis Martí con el Real Oviedo.



El internacional japonés ha ido dando pasos en su proceso de aclimatación al equipo y a la Isla. Y aunque ya ha participado con el Tenerife en un partido oficial, en su club no consideran aún oportuno que se exponga en una comparecencia pública. La expectación que el fichaje de Gaku Shibasaki ha despertado no se ha correspondido con la participación mediática del futbolista que merece. De hecho hubo quejas de los profesionales que representaban a distintos medios de comunicación nipones que se dieron cita el domingo en el Heliodoro, los cuales no llegaban a entender por qué Gaku no se había presentado en la sala de prensa del estadio a la conclusión del partido contre el Reus.