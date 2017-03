Martí mantiene un diálogo de casi una hora con Vitolo y Aitor

A José Luis Martí no le satisfizo del todo cómo se manejó el Tenerife ante el Reus Deportiu en el choque de este domingo y que supuso la primera derrota de los suyos en el Heliodoro en 14 meses. El preparador blanquiazul ya ofrecía en la rueda de prensa posterior al encuentro las que a su juicio habían sido las claves del tropiezo del conjunto chicharrero. El técnico mallorquín reconoció en ese momento que su equipo, sobre todo en la primera mitad, no había generado suficientes ocasiones de gol, al tiempo que añadía que sus futbolistas habían estado "descoordinados".



Martí se empeña siempre en corregir los errores cuanto antes y en ese afán se citó ayer con sus mediocentros titulares, Vitolo y Aitor Sanz, también hombres de peso en el vestuario tinerfeñista. El entrenador balear mantuvo un diálogo con el de Valleseco y el madrileño que se prolongó por espacio de casi una hora. Estos dos jugadores son los que, en teoría, deben elaborar el juego de su equipo, que se mostró algo partido durante el duelo frente al Reus. No en vano, Martí había admitido tras la contienda que sus cuatro jugadores de arriba se habían quedado "muy separados". También dijo de Aitor y Vitolo que los había visto "solos en el centro del campo, sin apenas ayuda".



Presumiblemente, Martí trató de aclarar con sus dos pivotes en qué se falló, con el propósito de que no vuelva a suceder. Durante la charla que mantuvieron estos dos futbolistas con su entrenador se pudo observar cómo intercambiaban opiniones entre ellos en un tono serio y sosegado. Vitolo y Aitor Sanz hicieron luego carrera continua mientras prosiguieron hablando entre ellos.