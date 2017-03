El Mensajero, goleado en Lasesarre

Severo correctivo para el Mensajero en Lasesarre ante el Barakaldo, que no tuvo piedad de los palmeros, que seguirán una semana más en puestos de promoción. El choque del próximo domingo ante el Sestao se presenta como una final para los rojinegros. Nacho Rodríguez no llegó por poco a un balón en el arranque. Salió ambicioso el cuadro de Mingo Oramas. Pero rápidamente los vascos se hicieron con el control en base a su presión alta. No obstante, significar que los rojinegros siguieron llegando, sobre todo por la derecha. En esto estaba el encuentro cuando Nacho Rodríguez no pudo conectar bien de cabeza en un ejemplo de esos acercamientos de los palmeros.



Los vizcaínos jugaban a arreones, con más empuje que fútbol. Sobre la media hora se hacía evidente que le costaba a los rojinegros dar tres pases seguidos, con los vascos muy agresivos. Borja Rubiato, con otro cabezazo, intentó romper el ritmo del partido, pero el meta local se hizo con la bola sin problemas.



A poco para el descanso el colegiado señalaba penalti por falta de Dani Hernández sobre Deco, que se había marchado de varios rivales en una gran internada. La pena máxima la ejecutó Oca, que encontró la red. Aytami hizo el 2-0 a renglón seguido, cuando este jugador aprovechó un rechace tras un balón que dio en el poste a un tiro suyo.



El Mensajero salió frío tras el paso por vestuarios. Pasaban los minutos y no sufría el Barakaldo de Gonzalo Arconada. Tras un córner, Matías conectó una volea, pero el esférico no cogió puerta. Txotxe ponía la sentencia (3-0) a la media hora de la reanudación. Ya a poco para el final Victoria daba la puntilla.