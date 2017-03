Continúa el pulso por el liderato

Unión Güímar y Glassydur Icodense mantiene su pulso por alzarse con el título liguero de la Preferente tinerfeña, que da derecho a conseguir el ascenso directo al grupo canario de la Tercera División. Las escuadras de Adonay Martín y David Alonso tuvieron que emplearse a fondo para asegurarse el triunfo frente a unos correosos San Isidro y Puerto Cruz, respectivamente. Por su parte, el Orotava se postula como el firme candidato a pelear por el 'play-off' de promoción al superar a un rival directo como el Cruz Santa. Por la zona baja, el San Andrés ser convirtió en el primer descendido, mientras que el Laguna se complica su continuidad en la categoría.



El Unión Güímar no se detiene en su objetivo de proclamarse campeón de la Preferente. En esta ocasión, los de Tasagaya encadenaron su cuarta victoria consecutiva, después de solventar un duro enfrentamiento ante un San Isidro, que no dio nunca su brazo a torcer. Los goles de Omar Rodríguez y Zeben pusieron con ventaja a la escuadra de Adonay Martín. Sin embargo, el Raqui dio emoción a los últimos minutos del encuentro con el tanto de Adán. Este resultado hace que los güimareros lleven hasta once jornadas consecutivas sin conocer la derrota.



El otro equipo implicado en el ascenso directo, el Glassydur Icodense, goleó al Puerto Cruz, pero tuvo que esforzarse en remontar el resultado en contra con el que se marchó al descanso. Lele fue el protagonista en las filas portuenses al conseguir el único tanto que se vio durante los primeros 45 minutos. Tras el parón, la escuadra de David Alonso, impulsada por los muchos espectadores presentes en El Molino, le dio la vuelta al duelo de rivalidad norteña, con los goles de Marco, José María, Rubén Rosquete, al transformar un penalti, y Fran. Con estos tres puntos los de la Ciudad del Drago se asienten en la segunda plaza de la Preferente, recuperándose anímicamente del revés sufrido la semana pasada en La Suerte ante el Cruz Santa.



El Orotava se llevó tres valiosos puntos en su lucha por recortar diferencias con el tren de cabeza al derrotar a un rival directo por la parte alta como es el Cruz Santa. Al borde del primer cuarto de hora, los pupilos de Alexis Jerez encarrilaron el partido con el tanto obra de Kirian. Antes del descanso, los realejeros disfrutaron de la igualada, pero un salvador David, detuvo una pena máxima a Oscar. Tras la reanudación, la escuadra de Los Copos, a pesar de jugar en inferioridad numérica por la expulsión de Kirian, sentenciaron el choque a través de Dani.



Barranco las Lajas vio un nuevo triunfo de su equipo. El conjunto de Toño Dorta terminó con la mala racha en el recinto tacorontero, en el que no conocían la victoria desde el enfrentamiento ante el San Andrés. Una vuelta después, los locales volvieron a ganar frente a un Isora, que no puso las cosas nada fáciles. Fran Sabina marcó el primer tanto del encuentro, pero el herreño Oliver logró el empate, antes del descanso. Un doblete de Armiche, tras el paso por vestuarios, acabó decantando la victoria de un Atlético Tacoronte ante un equipo de Aythami Déniz, que puso emoción al tramo final, con el gol obra de Tino.



El Águilas continúa con la buena senda de resultados de las últimas jornadas, que les ha permitido alejarse de la zona roja de la tabla clasificatoria. El conjunto de Juan Carlos Gutiérrez derrotó, en su feudo, a un Atlético Granadilla, que ve como se escapa una de sus últimas oportunidades de engancharse a la pelea por los puestos altos de la liga. Los goles de Raji, al borde de la media hora de juego, y de Arody, en el tramo final, decantaron los tres puntos a favor de los adejeros.



El Portezuelo Tegueste se aseguró tres valiosos puntos en su lucha por garantizarse la continuidad en la Preferente tinerfeña al imponerse a un flojo San Lorenzo. El equipo de Abraham Sánchez se fue al descanso con un resultado favorable, merced a los tantos de Fabio y Juanma. En una segunda parte monótona, los teguesteros sentenciaron el choque en el tiempo de prolongación, con el tanto obra de Ubay. Con este resultado, el conjunto de Lorenzo Morales, que continúa en caída libre, se coloca al límite con la zona roja de la clasificación.



El Transportes Mary Esperanza continúa sintiéndose muy cómodo lejos del Maximino Bacallado. El equipo de Damián Trujillo dio una de las sorpresas de esta vigésimo octava jornada de la Preferente tinerfeña, al imponerse, a domicilio, a uno de los equipos que se encuentra inmerso en la pelea por alcanzar los puestos de ascenso, como es el Charco del Pino. Un doblete de Fernando, y un tanto de Uru, fueron suficientes para que los verdiblancos se llevaran el triunfo del recinto granadillero. Este resultado hace que los jugadores de Iván Rodríguez se alejen casi definitivamente del tren de cabeza.



Por último, el Laguna sufrió un duro tropiezo por la permanencia. El conjunto de Ignacio Marrero cayó derrotado en la Isla de El Hierro, frente a un Valle Frontera, que peleará hasta el final su continuidad en la Preferente. Un solitario tanto del herreño Carlos, durante el transcurso de los segundo 45 minutos, fue suficiente para que el equipo de William Morales lograra su sexto triunfo de la temporada regular. Con este resultado, los morados se quedan a ocho puntos del San Lorenzo. Por su parte, lo de la Isla del Meridiano conocieron de nuevo la victoria, después de doce jornadas.