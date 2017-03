No más tropiezos en casa

Un equipo con las máximas aspiraciones, como es el caso del Tenerife llegados a este punto de la competición, no puede permitirse el lujo de dejar escapar más puntos de su fuedo. Y menos aún ante conjuntos que ni siquiera son de su liga. Eso fue lo que ocurrió en el último choque como local de los de José Luis Martí, incapaces ese día de doblegar al colista Mirandés.



El Reus Deportiu no llega en una situación tan crítica al Heliodoro Rodríguez López. En estos instantes se encuentra a una distancia considerable de la zona de play off pero no puede confiarse en exceso, ya que tan solo le separan seis puntos de los puestos de descenso. Nadie diría, a tenor de cómo comenzó el campeonato la escuadra de Natxo González, que los catalanes iban a verse mirando más hacia abajo que para arriba. Su estado actual lo explican las ocho jornadas más recientes, en las que no ha logrado ni un solo triunfo.



El Tenerife debe aprovechar este bache del Reus para así volver a ganar después de no haber podido hacerlo en los dos últimos partidos. La fiabilidad del cuadro chicharrero es máxima y así lo indica el hecho de solo haber perdido uno de sus 18 encuentros anteriores. Y para luchar por el triunfo esta tarde, Martí cuenta con su once de gala, que podría sufrir variaciones, en función del guión particular de este encuentro.



En la retaguardia, regresa Camille tras cumplir su sanción, aunque habrá que esperar para ver si el entrenador blanquiazul mantiene a Iñaki en el once o devuelve al galo a la titularidad. Nada hace indicar que se rompa la pareja de pivotes formada por Aitor Sanz y Vitolo, toda vez que en la cita de Getafe el preparador mallorquín decidió prescindir del majorero Alberto y conceder de nuevo la plaza de mediocentro al ex del Oviedo. Por delante, el goleador Amath volvería a formar pareja de atacantes con Antony Lozano y las bandas estarían reservadas para Aarón Ñíguez y Suso Santana.



A última hora de ayer, por parte del Tenerife solo estaban aseguradas las bajas de los lesionados Rachid Ait-Atmane y Tayron, mientras que en el bando tarraconense no están disponibles Albístegui, Vitor Silva y David Querol, autor del gol de su equipo en la derrota ante el Girona (1-2) la jornada anterior. José Luis Martí manifestó el viernes que la clave del éxito de su equipo en el choque de esta tarde puede residir en la capacidad que demuestren sus hombres de manejar la pelota con velocidad para desajustar al Reus. Eso sí, tanto él como sus jugadores son conscientes de que enfrente se encontrarán a un rival rocoso que viene a la Isla con el propósito de acabar con su mala racha,