Con más ganas que nunca

Otro reto en una temporada para enmarcar. El Iberostar Tenerife, actual liderato de la Liga Endesa, recibe esta tarde a la que se puede considerar como una de sus bestias negras, el Valencia Basket. El cuadro aurinegro acumula once derrotas consecutivas ante su rival, al que solo ha conseguido ganar en una ocasión, un triunfo que llegó hace exactamente 27 años, el 16 de diciembre de 1989. Casi tres décadas después, la estadística marca otra realidad: los canaristas han mostrado que están capacitados para dar la cara ante cualquier rival, ya sea de ACB o de competición europea.



Precisamente un torneo continental como la Eurocup marca la actualidad de los taronjas. El Valencia llega a la Isla tras una agitada semana en la que se ha medido en dos ocasiones con el Hapoel Jerusalén, al que derrotó en su campo (83-68) el pasado martes y cayó en Israel el viernes (79-66). El cansancio que acumulan los hombres de Pedro Martínez, más las bajas por lesión, hacen que el ritmo del partido de esta tarde pueda ser decisivo para que la balanza se incline a favor de unos u otros.



Lo que no cabe duda es de que el Valencia es uno de los grandes del basket español. Finalista de la Copa del Rey, en la que cayó por solo dos puntos (97-95) ante el Real Madrid, en la Liga Endesa marchan tras el Iberostar Tenerife y el Real Madrid con solo seis derrotas en los 22 encuentros disputados de la fase regular.



Destacan las bajas de dos de los bases del equipo, el francés Antoine Diot, con un edema plantar traumático que ha provocado que se haya perdido las tres últimas jornadas de Liga Endesa y también los choques decisivos de la Eurocup, y Guillem Vives -que será duda hasta el último momento por sus molestias en el tobillo-. Así, Sam Van Rossom queda como el único base disponible para Pedro Martínez.



El equipo valenciano ha sido uno de los pocos rivales que ha logrado ganar con solvencia a los canaristas a lo largo de la presente campaña. Fue en el pabellón de la Fuente de San Luis en la primera vuelta y el equipo taronja ganó por 74-58 en un partido de mucha intensidad defensiva por parte de los dos equipos.



Luke Sikma, exjugador del Iberostar, valoró el partido de esta tarde reconociendo que "seguro que ver a Iberostar Tenerife como líder en la jornada 25 es una sorpresa para mucha gente. Para mí es una sorpresa que estén ahí, pero tampoco me sorprende mucho porque sé como es el club, la afición y el equipo y la verdad es que me alegro mucho por ellos. Pero yo, como el resto del equipo, vamos allí para ganar". Sobre el conjunto aurinegro, Sikma recalcó que "es un equipo que juega muy bien en equipo, mueven muy bien el balón. Están jugando muy bien en defensa y cada uno de sus jugadores aporta, sea en una faceta u otra. Hacen un baloncesto muy atractivo de ver".



Aunque será un partido emotivo para él, Sikma recuerda que en un enfrentamiento entre primero y tercero, una victoria para el equipo taronja sería muy importante: "El regreso del año pasado fue muy bonito y la verdad es que tengo muchas ganas de volver y ver a mucha gente por allí. Y jugar frente a una afición que me dio mucho cariño en mis dos años allí. Muchos equipos muy buenos han perdido en el Santiago Martín, pero nosotros vamos a intentar estar al mejor nivel posible para intentar ganar".