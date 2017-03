El pelotazo del padre de Federer a su hijo Roger

Federer contra Federer. Para celebrar su pase a semifinales en Indian Wells, Roger Federer invitó a su padre a intercambiar unos golpes en una pista de entrenamiento. Lo que no sabía el campeón helvético era la lección que le iba a dar su progenitor, quien le propinó un soberano pelotazo en la espalda.





Can we have a Robert Federer - Roger Federer exhibition match instead? pic.twitter.com/GRSYS0drgi