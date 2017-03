Martí espera que su equipo y el árbitro "tengan su día" mañana

José Luis Martí aseguró que sus jugadores llegan "bien y con confianza" al choque que les enfrentará mañana con el Reus Deportivo. Un choque que considera "complicado", pese al mal momento por el que atraviesa el conjunto catalán. El entrenador del CD Tenerife ha pasado página después del polémico encuentro que disputaron los suyos en Getafe el pasado domingo. Sin embargo, y pese a que asegura no querer entrar "en más valoraciones de ese tipo", sí quiso recordar que "es cierto que en los dos últimos partidos ha habido errores en contra de los intereses tinerfeñistas". "No nos lo inventamos, es la realidad pero hay que vivir con ello, porque no lo vamos a poder cambiar. Nosotros tenemos que centrarnos en lo que tenemos que hacer y esperamos que el árbitro tenga su día como nosotros también queremos tener el nuestro", agregó al respecto.



Martí fue cuestionado ayer acerca de las declaraciones de su homólogo en el Getafe, José Bordalás, a través de las cuales aseguraba que los antideportivos habían sido los blanquiazules en el choque disputado en el Coliseum Alfonso Pérez. Y el preparador balear respondió lo siguiente: "Yo tengo una opinión de mis futbolistas y es que juegan al fútbol de maravilla, compiten al cien por cien en cada acción y es lo que tenemos que destacar. Lo que piensen los demás no me preocupa en exceso. Lo pasado ya pasó y ahora quiero que los jugadores se centren y vuelvan a hacer lo del domingo pasado y lo de los partidos anteriores", manifestó.



Y ya centrado en el duelo de mañana ante el Reus, Martí reconoció que "siempre hay alternativas en función del rival", que en este caso, según comentó, "juega con las líneas muy juntas y no va a permitir mucho". "Se trata de uno de los equipos menos goleados y eso implica que no lo vamos a tener fácil, a partir de ahí trataremos de buscar soluciones", indicó. La idea de Martí para el choque de mañana es "intentar ser lo más rápidos posible con el balón, circularlo con la máxima velocidad, intentar hacer los cambios de orientación, y tratar de explotar las superioridades numéricas, que no serán muchas". Ensalzó del Reus que "es un equipo que bascula muy rápido, que junta mucho las líneas, con ayudas constantes, y con contras peligrosas". "Es capaz de salir rápido con la pelota y también con el balón jugado y combinar. Tiene las cosas muy claras, cree mucho en sus posibilidades y viene en dinámica positiva desde el año pasado",



Martí dijo ayer que no podía "afirmar si Gaku Shibasaki va a estar o no en la convocatoria". Y continuó señalando que el nipón "es un jugador más que está ya en condiciones de participar pero se va a pensar si es bueno que entre y si puede disputar algún minuto". A continuación aclaró que el japonés "tiena la posibilidad de actuar en tres posiciones. De mediapunta es donde se puede sentir más cómodo pero es capaz también de jugar en los dos costados y de mediocentro".