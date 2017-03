El Iberostar es el equipo al que menos faltas pitan a favor

El Pabellón Insular Santiago Martín acoge un choque este domingo (17:30 horas) en el que previsiblemente no se señalarán muchas faltas personales. El motivo de este vaticinio reside en las estadísiticas de los contendientes, en concreto, en los números que presentan en ese apartado específico. Porque el Iberostar Tenerie es el equipo que lidera el ranking de los que menos faltas reciben en el campeonato. Mientras que el Valencia Basket ostenta el honor de ser el conjunto al que menos acciones de contacto le señalan como infracción.



Así, la escuadra que dirige Txus Vidorreta es el único competidor de su liga que no alcanza la cifra de 20 faltas personales de media por partido señaladas a su favor (19,87). Por su parte, a los de Pedro Martínez se les puede considerar como los más limpios en defensa, ya que a ningún equipo de la Liga Endesa le han señalado menos contactos ilegales. El Valencia solo comete 18,86 faltas por encuentro . En este apartado, en el que también cuentan las técnicas que penalizan las protestas excesivas u otras acciones antideportivas graves, se da la circunstancia de que el Iberostar Tenerife es el tercero del ranking, por detrás del cuadro taronja y del Real Madrid. Lo que indica que este domingo se enfrentan dos de las tres defensas más limpias de la liga, y a su vez las más eficaces, lo que en cierto modo sorprende, ya que se supone que se emplean al límite en labores de contención. Y es que tinerfeños y levantinos pueden presumir de ser las escuadras que menos puntos reciben por choque, con una considerable ventaja a favor de los insulares.



Aunque estos datos dependen de diversos factores, los arbitrajes tienen mucho que ver con ellos. Y en el baloncesto, aunque no tanto como en la NBA, se suele asociar la permisibilidad por parte de los colegiados con el grado de respeto que infunden los clubes en función de su palmarés o prestigio. Esa condescendencia arbitral resulta fundamental en el éxito de los equipos. Y los entrenadores así lo entienden, como se pudo comprobar a través de las manifestaciones de Txus Vidorreta posteriores al encuentro que midió al Iberostar Tenerife con el Herbalife Gran Canaria. Los de Luis Casimiro salieron airosos de ese duelo, tras el cual el técnico aurinegro se quejó de la actuación del árbitro Juan Carlos García González, al tiempo que reclamaba el respeto que a su juicio se había ganado su escuadra esta temporada.