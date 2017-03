Gaku Shibasaki, a punto

La espera toca a su fin. Si nada se tuerce, el estreno de Gaku Shibasaki con la elástica del representativo se producirá este domingo contra el Reus. Así, el ex del Kashima podrá exhibir sobre el césped del Heliodoro Rodríguez López tantas cualidades como se le presuponen, y que por lo pronto ya ha ido desgranando en sus últimos entrenamientos. El testimonio de José Luis Martí confirma que el nipón está a punto para debutar y a un nivel muy alto.



"El chico está entrenando muy bien, se ha involucrado perfectamente y los compañeros le están ayudando en todo lo que necesita", precisa el preparador mallorquín, quien confía en que el atacante asiático sea muy importante en la recta final del campeonato. Un mes y medio después de su presentación, Gaku ya está listo.



"Tiene un potencial muy bueno para ayudarnos. Esperamos que todos los entrenamientos sean como el del miércoles pasado, cuando estuvo muy, muy bien. Si sigue así, será designado para entrar en más convocatorias", sugirió Martí, que ya le incluyó entre los expedicionarios para el viaje a Getafe, si bien entonces no tuvo minutos. Era lo previsto, pues parecía difícil que el jefe del banquillo insular le diese carrete en un duelo de tamaña exigencia.



Paso a paso



"El camino lo tenía que marcar él con sus propias sensaciones, las que le pedía su cuerpo, y la paciencia que hemos tenido ha sido clave. Poco a poco ha ido dando pasos importantes y se va encontrando cada vez mejor", resume el técnico, quien ha tenido algunas reuniones con Shibasaki, sobre todo cuando sufría serios problemas para adaptarse a las nuevas costumbres. Le costó, pero ya está bien, consigna el entrenador.



"El objetivo era que entendiera el fútbol europeo y nuestra manera de trabajar, que está interpretando a la perfección en las últimas sesiones", indica. Es un jugador al que le gusta mucho participar con el balón, maneja las dos piernas, tiene visión de juego y capacidad de conducción, así como de atraer a los contrarios. Le puede dar mucha continuidad al equipo. No es alguien que sea capaz de encarar uno a uno, pero sí es un hombre de mucha asociación", explica su superior más inmediato, muy esperanzando ante el partido de su presumible debut.



"El problema que tiene es la competencia, que es mucha. Hay compañeros suyos que han demostrado su valía, él aún no. Pero tenemos la posibilidad de ubicarlo en las tres posiciones de la mediapunta o incluso en el sitio del mediocentro. Antes de ficharlo estuvimos viendo muchos vídeos, y ahí le hemos seguido en muy numerosas demarcaciones. Eso sí, la mitad de las veces que le vimos, fue por detrás del delantero", completa el técnico, que espera al mejor Gaku. Su momento está por venir.