Omar Perdomo, el suplente favorito

Si alguien en el Tenerife tiene el rol de suplente favorito, ese es Omar Perdomo. El futbolista grancanario ha testimoniado en numerosas ocasiones su deseo de consolidarse en la alineación inicial del representativo, pero el rol de titular se le resiste la mayoría de las veces. Con el partido de Getafe, ya son 17 los que ha jugado desde el banquillo, más del triple que los cinco que ha disputado desde el principio.



El isleño ha tenido que acostumbrarse a la faceta de revulsivo. "No es fácil, pues en pocos minutos quieres demostrar tu valía y no siempre puedes", ha explicado en alguna ocasión. El caso es que sus muy numerosas participaciones como reserva apenas le permiten contabilizar 610 minutos de juego. Eso sí, los ha aprovechado al máximo. De hecho, ha anotado dos dianas y ha dado alguna asistencia providencial que han aprovechado sus compañeros.



Que Martí le haya elegido hasta 17 veces para ser protagonista de una permuta -casi siempre en las segundas partes- dice mucho de la estima que el técnico mallorquín tiene al atacante, que tuvo opciones para salir en enero, como él mismo ha confesado. Uno de los equipos que más pujó por sus servicios fue el Getafe, pero finalmente el Tenerife declinó la opción de dejarle marchar. Fue justamente el entrenador quien se ocupó de convencerle de que se quedara, aunque su rol pudo verse todavía más perjudicado en caso de que el club hubiese fichado a Jeffren, por quien negoció hasta el final.



En los cambios de Martí también destaca la presencia de Jouini como uno de sus suplentes predilectos. El tunecino ha salido desde el banquillo hasta 11 veces, pero tan solo le ha dado para disputar 450 minutos y anotar dos dianas. Durante un largo tiempo también estuvo Aarón Ñíguez entre los futbolistas habituados a empezar los partidos como reserva, si bien el alicantino es el claro ejemplo de que los roles pueden cambiar. Hoy por hoy, es titular sin discusión.



Sustituidos



En cuanto a los hombres más veces reemplazados, se lleva la palma Suso. El capitán ha sido titular 26 veces, pero no acabó ni la mitad de los partidos que empezó, pues ha sido reemplazado en 14 ocasiones. Le siguen Jouini y Raúl Cámara, con nueve. La sustitución del lateral madrileño se ha convertido en una constante cada vez que el equipo va perdiendo y hay que arriesgar. La última vez que salió del campo por una permuta ofensiva de Martí fue precisamente el pasado domingo en el Coliseum. Y la valiente apuesta no pudo salir mejor al entrenador del Tenerife.