Will Hanley ya sonríe con razón

Will Hanley siempre tiene una sonrisa en la boca. Su carácter afable es una constante en su día a día. Poco importa que su equipo marche en una delicada situación clasificatoria (como la que vivió hace tres cursos en el Gipuzkoa), o que apenas cuente para su entrenador (como le sucedió en los primeros meses de Vidorreta en la Isla). Pero ahora, el New Canaan tiene más razones que nunca para estar alegre. Se ha ganado la confianza de su técnico y puede presumir de ser un habitual en el quinteto inicial del líder de la Liga Endesa. "Estoy contento con mi rol en este equipo. Puedo aportar energía y hacer lo que sé corriendo y reboteando. Cuando ganamos todo es más fácil", reconocía ayer el ala pívot norteamericano, que cumple su segundo curso en el Iberostar.



Y es que la situación de Hanley es, con diferencia, la mejor que ha vivido desde su llegada a España de la mano del Universidad de Oviedo, para luego dar el salto al Valencia Basket y pasar posteriormente al Gipuzkoa. En tierras donostiarras cuajó un primer curso aceptable, si bien su explosión llegó en la temporada 14/15. En esa campaña Will fue titular en 33 encuentros, con 24 minutos de media en los que promedió nueve puntos, 5,7 rebotes y 10,8 de valoración. Una consolidación en la ACB que sin embargo contrastaba con la situación de su equipo, que solo ganó cuatro de sus últimos 18 encuentros.



Pese a cambiar de equipo, Hanley encadenó cinco derrotas más con el Iberostar antes de la llegada de Vidorreta. Ahí Will no terminó de convencerle a Txus y vio como su relevancia fue casi nula hasta el punto de acumular apenas seis minutos en siete jornadas. Desde la novena hasta la decimoquinta. Pero el pívot canarista no perdió nunca la sonrisa ni el ánimo. "Sé que tengo que seguir trabajando cada día hasta que me llegue mi oportunidad", repitió en más de una ocasión. Y su oportunidad llegó. Acabó el curso con bastante peso en la rotación interior y ganó aún más en el arranque de este ejercicio. Minutos de calidad, puntos a la contra, olfato reboteador y trabajo sucio en defensa le han hecho clave en los esquemas del preparador canarista. "Esta situación es un poco diferente a la que viví en San Sebastián. Independientemente que juegues más o menos, cuando ganas es mucho mejor. Si juegas para un equipo que no gana es bastante más complicado disfrutar de los partidos", admitía ayer un Will que, ahora sí, tiene motivos más que de sobra para no dejar de sonreír. "No es fácil ganar en la ACB y por eso tenemos que disfrutar de este año", recalca. Su cara es el fiel reflejo de lo bien que le va al Iberostar Tenerife.