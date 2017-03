El vestuario pasa de provocaciones

En el vestuario del Tenerife, y especialmente en su cuerpo técnico, no han sentado nada bien las manifestaciones controvertidas de José Bordalás, quien el domingo dijo estar "harto" de que acusen a su equipo de malos modos y remarcó que "los extradeportivos fueron ellos", en alusión a los jugadores del representativo. Minutos antes, su homólogo en las filas blanquiazules se había mostrado orgulloso de que sus futbolistas no hubiesen caído "en las trampas del rival". Se le notó más molesto que nunca a José Luis Martí, pero no quiso entrar en detalles ni profundizar en lo que ocurrió sobre la cancha para generar tamaño malestar.



Ayer, sus jugadores siguieron su misma línea y prefirieron no responder a las provocaciones. "En el fútbol nos conocemos todos", fue la forma de replicar de Raúl Cámara, que tomó la palabra en nombre del grupo. El lateral madrileño se rio cuando le plantearon que Bordalás había dicho que fue el Getafe el más perjudicado por el arbitraje. "Todos nos conocemos", repitió. "Cuando habla alguien, en este caso él o yo, pues todo el mundo sabe quiénes somos. Él quizás vio el partido tan ganado y que le empataran al final, pues... eso, que todos nos conocemos y prefiero no hablar", reseñó.



En cuanto a los dos últimos arbitrajes, Cámara subrayó que el Tenerife ha resultado muy damnificado por algunas determinaciones. "Contra el Mirandés el penalti a Amath fue clarísimo. Y ayer [por el domingo], el que pitan a Iñaki es muy, muy, muy riguroso. Además, en la jugada a Lacen, si es falta tiene que haber tarjeta. Esperemos que ahora tengamos la suerte de que, si se vuelven a equivocar, sea a favor nuestra. O que simplemente no nos den y tampoco nos quiten", sugirió.



Cámara reveló que habló con el colegiado del pasado domingo. "Me dijo: ya verás por la tele que el penalti es clarísimo. Al final, ellos tienen un trabajo muy difícil y luchan contra 22, que quizás presionamos demasiado. Todos nos jugamos mucho y ellos toman decisiones en cuestión de solo unos segundos. Ahora bien, esperamos que a partir de ahora ya no nos perjudiquen más", suplicó el zaguero tinerfeñista. En todo caso, dio por bueno el punto.



"Lo más positivo es que supimos contrarrestar el juego del Getafe y logramos abstraernos de las decisiones arbitrales. Vimos que podían haber expulsado a uno y no lo hicieron, que el fútbol es riguroso... Al final, demostramos que, como nos dijo el míster, teníamos más fútbol que ellos", completó. "Tuvimos nuestras opciones y hasta pudimos ganar", cerró.