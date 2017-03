El Unión Güímar amplía las diferencias al frente de liderato

Jornada propicia para un Unión Güimar, que aprovechó la derrota de su más inmediato perseguidor en la lucha por el título liguero de la Preferente tinerfeña, el Glassydur Icodense, en La Suerte frente al Cruz Santa. La escuadra de Tasagaya no lo tuvo nada fácil para deshacerse de un impetuoso Atlético Tacoronte. Además, Orotava y Charco del Pino aprovechan el tropiezo del equipo de la ciudad del Drago, para ajustar las diferencias con esa segunda plaza, que da derecho a disputar el 'play-off' de ascenso. Por la parte baja, Transportes Mary Esperanza y Águilas cogen aire con respecto al Laguna.



El Unión Güímar se mantiene al frente de la Preferente, al solventar la difícil papeleta que se le presentaba en esta vigésimo séptima jornada frente al Atlético Tacoronte. Al conjunto de Adonay Martín se le puso el encuentro de cara con el tanto de Yosimar, pero vio como los tacoronteros, en inferioridad numérica por la expulsión de Álex Vera, pusieron las tablas con una desafortunada acción en la que Josué, introdujo un despeje en su propia portería. En la segunda parte, los güimareros decantaron el triunfo a su favor con los goles de Omar Padrón y Eduardo, este último a poco para el final.



Por su parte, el Orotava encadenó su segunda victoria consecutiva al derrotar a domicilio a un rival directo por la parte alta de la tabla como es el Atlético Granadilla. En un encuentro nivelado, los jugadores de Alexis Jerez tuvieron el marcador de cara con el tanto a la media hora de Fernando. En el tramo final, una pena máxima transformada por Marino sentenció el choque para los orotavenses. Con este resultado, el conjunto de los Copos suma hasta dieciséis jornadas consecutivas sin conocer la derrota.



Victoria del Charco del Pino para alimentar sus opciones de ascenso de categoría, frente a un Laguna, que no pudo refrendar, en feudo local, su gran triunfo de la última jornada ante el Transportes Mary Esperanza. Los sureños se adelantaron muy pronto, por mediación de Ayoze, tras una falta lateral y después de tocar el balón en un defensa morado. No tardó en reaccionar el cuadro de Ignacio Marrero, que logró el empate con un tiro raso de Noé, desde fuera del área. El partido no tenía tregua y el goleador charquero Ayoze, en acción personal, volvió a marcar para que los granadilleros se llevaran los tres puntos del maltrecho Anexo Francisco Peraza.



El Transportes Mary Esperanza se alzó con tres vitales puntos en su lucha por asegurarse la continuidad en la Preferente tinerfeña, al derrotar en La Palmera al San Isidro. La escuadra de Francis Díaz fue la primera en ver portería, en las postrimerías de la primera parte, con el tanto obra de Elliot. Tras el paso por vestuarios, los de El Rosario fueron capaces de remontar con los goles de Nolasco, con un bonito disparo de falta directa, y de Teo.



El Isora sumó su tercera jornada consecutiva puntuando en el recinto de Valverde, al conseguir un valioso triunfo frente al Juventud Laguna. Los pupilos de Aythami Déniz tomaron las riendas al partido en la primera parte, con el gol de Miguel. Con el receso, los laguneros lograron establecer el empate, por mediación de Samarín. Sin embargo, la escuadra herreña no se conformó nunca con el resultado, y se alzó con su quinta victoria de la temporada, merced a un postrero tanto de Tino. Con este resultado, el equipo de Rayco García encajó su segundo tropiezo consecutivo.



El Puerto Cruz continúa con su momento dulce de la temporada y encadenó su tercera victoria consecutiva, en esta ocasión tras deshacerse de un rival directo por asegurarse la permanencia en la Preferente tinerfeña, como es el Portezuelo Tegueste. El duelo entre recién ascendidos a la categoría cayó, como en la primera vuelta, en manos de una escuadra de Ito Mora, que tomó la delantera al partido con los goles de Javi y de Kiko Ratón, ambos en las postrimerías de la primera parte. Con el receso, los portuenses sentenciaron el choque, con un doblete de Lele.



El San Lorenzo encadena su quinta jornada seguida sin sumar de tres al ceder un nuevo empate en el Óscar Pérez, en esta ocasión ante un adversarios en problemas, como es el Valle Frontera. En un encuentro sin goles y condicionado por el fuerte viento imperante sobre el recinto aronero, la escuadra de Lorenzo Morales fue la que disfrutó de las mejores oportunidades, en especial en la segunda parte, con un penalti fallado incluido, para asegurarse tres valiosos puntos que dejaran casi asegurada su continuidad en la Preferente tinerfeña. Por su parte, los pupilos de William Morales no se rinden, pero ven cada vez más lejos la permanencia.



Por último, El Águilas se alzó con una victoria muy importante en El Tablero ante el San Andrés. Empezó mejor el cuadro costero adelantándose con un tanto de Chispa en propia puerta. Fue creciendo el cuadro adejero con el paso de los minutos, igualado Chapi con un tiro lejano, casi desde centro del campo. En la segunda parte, Juanfran, de cabeza, volvió a adelantar a los pupilos de Migue Ramos. Poco duró la alegría a los locales, ya que el sureño Carlos puso de nuevo la igualada, en acción personal. Seguidamente, Jorge dio tres vitales puntos por la permanencia a los pupilos de Juan Carlos Gutiérrez.