El líder Atlético no tiene piedad de un Tacuense sin recursos

El Tacuense sufrió un duro correctivo en su visita a la Ciudad Deportiva Wanda. El líder de la Liga Iberdrola no tuvo piedad con el colista, al que derrotó por un contundente 11-0. Sonia Bermúdez y Marta Corredera, con sendos hat-trick, fueron las protagonistas de encuentro dominado siempre por las jugadoras de Ángel Villacampa. El conjunto azulón hizo unos correctos primeros 25 minutos de partido, en los que no encajó goles, a pesar del empuje de las madrileñas.



El encuentro arrancó con un Tacuense bien plantado, que trató de no conceder opciones al líder de la Liga Iberdrola. Sin embargo, el Atlético de Madrid avisó de sus intenciones con un remate de Marta Corredera, tras jugada de Andrea Falcón por la banda, que fue repelido por el palo de la portería de Pili.



El conjunto de Fanfi Herrera se defendía como podía de las embestidas de unas jugadoras rojiblancas, que saltaron a la Ciudad Deportiva Wanda con la intención de tomar cuanto antes la delantera al encuentro. Sin embargo, las visitantes se defendieron bien de los ataques de las chicas de Ángel Villacampa hasta el minuto 26, cuando empezó la goleada.