Ilesos de un atraco

Hay partidos que retratan dinámicas y momentos que descubren tendencias. Ayer el cruce con el Getafe confirmó al Tenerife -por si había alguna duda- como candidato claro al ascenso y el gol milagroso de Cristo reveló que el conjunto de Martí puede con todo y con todos. Anoche contra un Getafe que en muchas ocasiones se pasó de la raya para defender su ventaja (1-2 a un minuto del final) y un árbitro que perpetró un atraco. Cuando a un equipo le dan golpes como los que recibió el Tenerife en el Coliseum y es capaz de levantarse, entonces algo hay de cierto en que es su fortaleza un acontecimiento extraordinario. Su fiereza supera incluso las adversidades de mayor tamaño y hasta los arbitrajes más sibilinos. El que firmó Víctor Areces Franco no tiene nombre.



Estaba jugando el representativo una de sus mejores primeras partes a domicilio cuando ya entró en escena (20') el colegiado, que no tardó en erigirse protagonista. Hasta que intervino el árbitro dominaba la contienda el Tenerife, que apenas sufría los embates de un Getafe al que se esperaba a mayor intensidad, más todavía porque venía de perder (5-1 en Girona) y estaba más necesitado.



En una acción sin apenas contacto, se fue Areces -el mejor de los locales- al punto de penalti para señalar pena máxima de Iñaki a Molina. Ni se lo podían creer en el Tenerife, pero el supuesto juez había hecho de un grano de arena una gigantesca montaña. Y así fue que de un lance sin nada punible se fabricaron los locales su mejor oportunidad. A continuación, engañó el delantero al portero como antes hizo con el árbitro. De esta guisa, sin merecerlo ni por asomo, se pusieron los anfitriones por delante.



El impacto de una decisión de tamaño calado dejó groggy a los insulares, que tardaron en recomponerse. Se hicieron con la pelota solo a trancas y barrancas, pero no con el gobierno del choque. Para colmo, su indignación -que ya era evidente- traspasó todos los límites cuando también hizo lo propio el árbitro. Parecía claro que iba a expulsar a Lacen por una entrada a destiempo sobre Germán y ya estaba llevándose la mano al bolsillo para buscar las tarjetas, pero sorprendentemente cambió de opinión y armó el belén. Martí no podía dar crédito a lo que veía. Aún escaldado por un arbitraje nefasto la semana antes contra el Mirandés, ayer otra vez muchas de las opciones de ganar se evaporaban por un elemento incontrolable. Areces Franco, que hizo méritos (de sobra) para ganarse la nevera.



Con todo en contra, no parecía posible que el Tenerife fuese capaz de sacar nada bueno del Coliseum. Y peligraba el average particular, factor clave. Fue entonces cuando pidió Martí a los suyos que se aferraran a su mejor argumento: el fútbol. Así se obró el milagro. El representativo hizo el más difícil todavía. Igualó el marcador con una jugada coral (pase primoroso de Aitor, providencial intervención de Iñaki y remate del Choco), puso contra las cuerdas a su rival a base de buen juego y, por si fuera poco, hasta se levantó de la lona cuando una acción de pizarra (marcó Faurlín a pocos minutos del final) evaporó casi por completo cualquier opción para el milagro. Fue el canterano Cristo quien ejecutó el 2-2 y de paso al Getafe, que se quedó sin dos puntos que ya celebraba. Tiene este Tenerife un aroma especial. Puede hasta con los rivales que le llevan al límite. Puede hasta con los árbitros. Y hasta con los sueños, que los hace realidad.