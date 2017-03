El Iberostar ahoga al Estudiantes

El Iberostar Tenerife demostró su condición de líder de la Liga Endesa al ahogar en defensa al máximo anotador de la competición, Edwin Jackson, y conseguir que Estudiantes, al que venció por 63-82, prácticamente desapareciera. La buena defensa del líder, el cuadro de Txus Vidorreta, la ausencia anotadora del máximo encestador de la competición, el estudiantil Edwin Jackson, y la nula puntería del equipo madrileño que no anotó ni uno sólo de los 13 triples que intentó antes del descanso, marcaron los dos primeros cuartos del partido. La sentencia llegaría ya en el tramo final del duelo.



De entrada, una defensa en zona de acoplamiento de los laguneros descolocó a los colegiales, que sólo fueron capaces de anotar dos puntos en los primeros cinco minutos (2-10). El ritmo cansino del Iberostar Tenerife en ataque contrastó con su voracidad defensiva. Estudiantes trató de arreglar la situación a base de triples, pero el 0-8 desde la larga distancia demostró que no era la solución.



Segundo cuarto



Tampoco en el segundo cuarto se encontró un poco de luz para el oscuro futuro que se le presentó a los colegiales. Baste decir que los primeros puntos de Jackson fueron en el minuto 16 y con dos tiros libres (25-30). Y que los otros dos puntos que figuraron en su estadística al descanso también llegaron desde la línea de 4,60 metros. Iberostar Tenerife cargó la defensa sobre Jackson y buscó el buen hacer de Georgios Bogris cerca del aro, bajo la batuta en la dirección de un acertado Rodrigo San Miguel. Dos triples de Tariq Kirksay, de los tres que consiguieron los canarios en los primeros veinte minutos, significaron un 19-28 (14'30").



Estudiantes sobrevivió a duras penas hasta el 27-35 con el que se llegó al descanso. Y pudo haber sido peor. Un triple de Goran Suton en los primeros 20 segundos de la reanudación -el primero de los colegiales en el partido- fue una especie de promesa de redención, pero la buena defensa de Marius Grigonis sobre un desconocido Jackson continuó significando la desgracia para los madrileños.



En el minuto 25 (35-43) llegó la primera canasta en juego para el exterior francés del Estudiantes, pero el juego continuó por los mismos derroteros con dominio autinegro de la situación, maniatando al rival en defensa y jugando con persistencia, dado el buen resultado, el bloqueo y continuación ( pick and roll) con sus pívots en ataque. Dos triples seguidos de Jordi Grimau y Edgar Vicedo, desbloquearon (46-52, 29') una situación muy perniciosa para los locales, que consiguieron cerrar el tercer cuarto con un 48-54 que dejó abiertas opciones de victoria.



Pero esas posibilidades se encargó de ahogarlas Kirksay con dos triples consecutivos en el primer minuto de juego del último acto, (48-60) y Grigonis con otro más (48-63) desde ocho metros para alcanzar la máxima renta del partido a falta de ocho minutos. El Iberostar Tenerife sacó el frasco de las esencias de su juego en esos minutos, con acierto, determinación y clase, 49-70 (34') con el que culminaba un parcial de 1-16 para, prácticamente, sentenciar el partido y consolidar su liderato. Al final, la victoria canarista fue por 63-82. Y Estudiantes no pudo ni maquillar la diferencia, ni su actuación.