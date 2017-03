Un partido de alta presión

En el mismo día que supo de su elección como mejor entrenador de Segunda División en el pasado mes de marzo (tres victorias y un empate), José Luis Martí aseguró que se avecina "un domingo que tiene pinta de ser importante" y subrayó que el duelo ante el Getafe (Coliseum Alfonso Pérez, 19:30 horas) viene acompañado de varias connotaciones extraordinarias. "Porque es un rival directo, porque es el último partido de la jornada y sabremos el resto de resultados y por otros muchos motivos, será un día de presión".



Según dijo Marti, un punto no sería un mal resultado por el 0-0 de la primera vuelta y porque supondría ganar el goal average a un rival directo, pero verbalizó que el objetivo de los blanquiazules será la victoria. El balear, que se impuso como mejor técnico del mes a Pablo Machín (Girona) y Fernando Hierro (Real Oviedo), reseñó que están trabajados "todos los conceptos que son importantes para el encuentro del fin de semana".



"Estoy contento y orgulloso por el comportamiento de los jugadores en cada entrenamiento; llegamos al partido en las condiciones que queremos y con la ilusión de conseguir el triunfo", apuntó. Así, dejó para el ensayo de hoy "los tres o cuatro últimos detallitos" que faltan por abordar antes del envite.



El profesional mallorquín insistió en que "no hay que dar más vueltas al empate contra el Mirandés" y sí pensar en el Getafe. "Tendremos que aprovechar nuestras oportunidades para llevarnos el partido. Vienen de perder, pero fueron competitivos ante el Girona y encajaron muchos de los goles a balón parado", apuntó. Del cuadro azulón, destacó que es "intenso al máximo". "Cualquier detalle va a desnivelar el partido de un lado o del otro", dijo también.



Martí prevé "un encuentro de mucha más tensión". "Hemos de ser consecuentes con las tareas que hemos trabajado durante la semana y entender que el equipo rival nos va a exigir mucho, pero tenemos nuestras virtudes para hacerles daño", agregó.



Para la posición que deja huérfana la sanción de Camille, ofreció varias opciones. "Que juegue Jorge por la derecha y Raúl por la izquierda; que tenga minutos Nahuel o los tenga Iñaki", enumeró. Esta última posibilidad presenta muchos inconvenientes. "Hay que sopesarla con cautela, pues el nivel de exigencia que presenta este partido puede ser un hándicap, pues viene de un largo tiempo de inactividad", reseñó. Durante su alocución ante los medios, dejó entrever que podría jugar Cristo González como titular, toda vez que Lozano no está al cien por cien.