El Asvel Lyon, último obstáculo del Iberostar hacia la ´Final Four´

El Iberostar Tenerife ya conoce a su rival para los cuartos de final de la Basketball Champions League: el Asvel Lyon-Villeurbanne. El conjunto aurinegro contará con la ventaja de disputar el partido de vuelta en casa, con el objetivo de clasificarse para la Final Four de la competición organizada por la FIBA.



Tanto Iberostar Tenerife como Asvel se clasificaron tras eliminar en octavos de final a un equipo de Salónica. Los canarios tumbaron al PAOK después de apabullarle en el partido de vuelta, que terminó en 80-54. El Asvel, por su parte, pudo con el Aris, contra el que empató en el primer partido, celebrado en Salónica, y al que ganó en la vuelta (81-67), con Walter Hodge como líder (19 puntos, 6 asistencias y 21 de valoración). El base puertorriqueño es, de hecho, el máximo anotador del equipo en la Basketball Champions League, con 13,1 puntos, a los que añade 5,4 asistencias por partido para valorar en 12,8.



El otro gran referente exterior del equipo es otro conocido de la Liga Endesa, el estadounidense DeMarcus Nelson, que promedia 10,3 puntos, 4,3 rebotes y 4,4 asistencias, para ser el más valorado del equipo, con 12,9. En el interior destaca la presencia del ala-pívot serbio Nikola Dragovic (11 puntos) y del pívot estadounidense Adrian Uter (9,1 tantos y 4,6 rebotes).



El partido de ida se disputará el 21 o 22 de marzo en Lyon; la vuelta, el 28 o 29 de marzo en La Laguna. El ganador logrará el billete para la Final Four, que se celebrará del 28 al 30 de abril en una ciudad todavía por determinar.



Aniano Cabrera, gerente del Iberostar Tenerife, apuesta por afrontar la eliminatoria europea desde un punto de vista positivo. "Está claro que cuando mirábamos a los equipos que nos pondían tocar sentíamos un gran respeto por todos. Pero después del sorteo, valoramos mucho no enfrentarnos con los equipos turcos por el tema de los desplazamientos y el nivel deportivo que puedan tener. De resto, cualquier rival tiene un alto nivel deportivo. Nos ha tocado Asvel y tenemos que ser positivos. Por lo menos sabemos que el segundo partido será en Tenerife y ojalá que el Santiago Martín sea el escenario de la clasificación para la Final Four", comentó.



"Esperemos que el partido de vuelta en Tenerife podamos decidir el día que más nos convenga a nosotros", añadió. "El de ida probablemente será martes y nos tendremos que adaptar. Habrá que buscar el viaje más cómodo posible para que el equipo llegue en las mejores condiciones".