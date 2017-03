Aitor Sanz no está listo aún

El entrenamiento de ayer se presumía clave para calibrar las opciones de Aitor Sanz para el partido del domingo (Coliseum Alfonso Pérez, 19:30 horas). Aquejado de molestias que le impidieron ser titular ante el Mirandés, el madrileño había empezado la semana apartado del grupo. Y ayer, aunque las sensaciones suyas fueron buenas, admitió que aún siente algún dolor. Todo apunta a que José Luis Martí será conservador y no arriesgará. Así pues, Vitolo y Alberto repetirían como pivotes titulares en Getafe.

"Lo tendrá que decidir el míster. Yo trato de entrenar todos los días para coger ritmo y sensaciones. Con el paso de los días, voy mejorando, pero la determinación final corresponde al entrenador y no es algo que dependa de mí", explicó Aitor, quien avanza muy poco a poco. "Sí que me veo progresando, pero afrontar un partido desde el inicio es difícil. Me voy a casa con buenas sensaciones, pero hay gestos que me producen molestias", consignó.

Sanz lamentó su historial médico más reciente, repleto de adversidades. "Me han venido todas las lesiones de golpe, pero son cosas del fútbol. Soy un jugador no acostumbrado a pasar estos contratiempos, pero hay que tomar estas cosas con actitud positiva. Si no, es difícil volver a arrancar. Lo bueno es que llegaré en mejores condiciones al final de la competición", apuntó, partidario de buscar el lado positivo a cada problema.

Analítico como siempre, el profesional blanquiazul también se refirió al último resultado en casa y resaltó que hay que dar por bueno el empate logrado. "Nos quedamos con la impresión de que habían volado dos puntos. Pero al acabar la jornada, nuestra posición es mejor que antes. Podíamos haber ganado porque hicimos buena segunda mitad y encerramos al rival en su campo, pero el punto hay que darlo por positivo", remarcó. "Es una jornada más que pasa, y seguimos en la zona de play off. El objetivo es mantenernos ahí", completó.

Por otro lado, habló del particular Tourmalet que se le avecina al Tenerife. "Vienen una serie de partidos muy exigentes, pero también será exigente para los demás tener que enfrentarse a nosotros. Solo pensamos en Getafe, en un encuentro que es importantísimo. Vienen heridos y, conociendo a su entrenador, meterán muchísima intensidad desde el primer minuto. La clave será igualarles en esa faceta y luego sacar a relucir la calidad que tenemos", adujo.

Para acabar, reveló que va por buen camino la adaptación de Shibasaki. "Tiene mucha calidad e interpreta bien el juego. Se está soltando mucho y se le ve que hace todo lo posible por integrarse", cerró.