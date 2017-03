Un Iberostar épico

La épica es un género literario de origen griego que suele narrar acontecimientos legendarios o ficticios, siempre con un ingrediente mítico que le otorga a la historia un matiz grandilocuente. Pues ayer, y ante una escuadra helena histórica como el PAOK, el Iberostar Tenerife fue un equipo épico. Un conjunto al que le costó arrancar (10-8, 9'), pero que cuando encontró vía libre pasó por encima de su rival para acabar firmando otro episodio brillante en el particular libro de oro que vienen escribiendo los de Txus Vidorreta en el presente curso. Dejados de lado los nervios y las prisas iniciales, y con el terreno despejado por la lesión de Clanton (12'), el Iberostar fue un ciclón que defendía como nunca (con un Niang inconmensurable taponando y una labor colectiva de matrícula para ridiculizar a McFadden), podía correr a campo abierto y además hacía daño desde el perímetro. Combinación perfecta que derivó en un parcial de 43-8 (del 7-8 se pasó al 50-16) que dejó sin historia al duelo mucho más pronto de lo esperado y permitió cdelebrar a lo grande el merecido pase a cuartos.

Pero antes de ese ciclón, y en los compases iniciales, los canaristas parecieron presa de los nervios. Y todo pese a que el mismo salto inicial acabara con rápida canasta de Doornekamp y que San Miguel ya ejerciera de secante de McFadden. Ante las múltiples manos que metían los helenos en la circulación del ataque posicional aurinegro, el Iberostar se puso como premisa el correr cada vez que pudo, pero bien porque no dominó su propio rebote (8 a 14 tras el primer cuarto), o porque cuando pudo pisar el acelerador la prisa se tradujo en precipitación, el cuadro isleño no terminó de dar con la tecla. Y aunque Bogris trató de no achantarse en su duelo particular con Clanton (5-2 y 7-4), fue el pívot visitante el que sostuvo a su equipo hasta el punto que cada bola que le llegaba acabó en canasta, cuatro en total para hacer ocho de los 10 puntos que su equipo anotó en todo el cuarto.

A pesar de la excesiva aceleración ofensiva (vivió varios minutos casi en exclusiva de los tiros libres) y de no terminar de impedir las segundas opciones de su oponente, la aplicación defensiva de los tinerfeños fue de matrícula, bien en el uno contra uno, bien en la labor colectiva, o bien porque cualquier balón suelto era la mejor excusa para morder el suelo, el Iberostar no solo impidió que sus nervios aumentaran sino que los empezó a ahuyentar poco a poco. Primero con un triple de San Miguel y luego con un alley oop finalizado por Vázquez, los locales ya mandaban 15-10 tras 10 minutos. El marcador y el estilo de juego sobre la pista le venía que ni pintado a los helenos, pero las sensaciones habían tornado en favor de los laguneros.

En el segundo acto Kirksay, a base de meter manos, trató de minimizar la sangría en el rebote, una mejora apuntalada por Abromaitis, aunque delante seguía el tapón. Pero todo cambió en apenas minuto y medio. Y es que en una pugna con Vázquez bajo el aro heleno, Clanton cayó mal y se lesionó en su tobillo izquierdo para no volver más. Cambio radical de panorama en el que los laguneros debían sentirse más cómodos, holgura que sin embargo tardó en ponerse de manifiesto. La sequía la rompió White tras casi cuatro minutos (17-10). Solo dos puntos en medio del desierto anotador, pero suficientes para que el cuadro tinerfeño se desmelenara como nunca lo había hecho.

Lejos de hacerlo dando rienda suelta a uno de esos vendavales suyos desde el 6,75, los de Vidorreta apretaron más si cabe en su tarea defensiva, más incisiva aún cuando detrás sus dos postes reservas eran una garantía plena. El papel de stopper fue primero para Vázquez (dos chapas) antes de que el relevo lo cogiera Niang. Al senegalés se le ve cada vez con mayor confianza y entrega como para en una misma acción taponar, correr la cancha y acabar la contra con un palmeo. Petit se fue a cuatro tapones en apenas siete minutos y volvió a provocar que la grada se rindiera a sus pies. El impulso ofensivo lo dio Abromaitis (otra vez en su versión más completa) con ocho puntos seguidos (27-13), mientras que el estirón definitivo lo dio Grigonis, vertical de cara al aro y mortal desde el 6,75 (37-16). Y todo sin bajar un ápice una intensidad defensiva de libro. Presión convertida en ahogamiento (solo una falta en más de ocho minutos) que sacó de las casillas a la plantilla helena (que ya fallaba hasta lo más sencillo) y especialmente a su directiva, presidente incluido, que recordando a los episodios del baloncesto más barriobajero de su país saltó a la cancha en el descanso para encararse con los colegiados.

Con una técnica de por medio como cosecuencia de la trifulca, el Iberostar mantuvo el rodillo en el arranque del tercer cuarto. Ya lanzado (San Miguel anotó un triple a la remanguillé sobre el reloj de 24), y por si cabía la más mínima duda de reacción del PAOK, los aurinegros aumentaron su parcial hasta un escandaloso 43-8 (13-0 tras el descanso) que les situó con un brutal 50-16 en medio de la locura colectiva en las gradas. En apenas 23 minutos el Iberostar había dado carpetazo a una eliminatoria que se antojaba, en la previa, como una cruenta batalla de 40 minutos. Una guerra que los de Vidorreta, en la enésima muestra del curso de equilibrio en los dos lados de la cancha, convirtieron en un paraje idílico.

Por delante, cuarto y medio para el deleite generalizado y que mantuvo cierta tensión gracias a que el PAOK tiró de orgullo y luchó por adecentar el marcador. Entre ese amor propio, las rotaciones locales y la lógica relajación canarista tras el deber cumplido, la ventaja del Iberostar se redujo, pero nunca por debajo de la veintena. Brillante clasificación para cuartos (donde los de Vidorreta se presentan con cartel de aspirante a cualquier cosa), exhibición de 25 minutos, el desgaste justo y un entrenamiento de nivel en los instantes finales. Más no podía pedir ayer un equipo que por momentos estuvo épico.