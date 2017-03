Pérez Borrego quiere cerrar la renovación de Martí este mes de marzo

El director general del CD Tenerife, Víctor Pérez Borrego, manifestó ayer que el mes de marzo es el momento idóneo para abordar algunas renovaciones, entre otras la del técnico José Luis Martí. "En el club estamos, de forma permanente, analizando todos los supuestos de jugadores y técnicos en materia de renovaciones. Este proceso sigue su curso y en las próximas semanas pretendemos ir culminando las conversaciones y negociaciones que están en marcha con los diferentes interesados", apuntó.



El profesional blanquiazul subrayó que el secretario técnico, Alfonso Serrano, ya está avanzando "en los posibles acuerdos". De Martí, indicó en Radio Club que "él públicamente ya ha manifestado su deseo de quedarse, pues está a gusto en la ciudad, en la Isla y en el club". "Lógicamente, en su caso como en el de otros afectados por procesos así, vamos a hacer todo lo posible por alcanzar pronto un acuerdo", señaló.



"Marzo es un momento razonable para impulsar y cerrar este tipo de acuerdos o procesos, con el fin de dejar liberadas a estas personas el tramo final de la competición, para que se dediquen a lo principal: ganar partidos y obtener resultados", enunció el alto cargo tinerfeñista. También habló de las promociones activadas por la entidad y matizó que no perjudican los intereses de los abonados, pues fijan un precio por partido "que no es inferior" al establecido para las personas que compraron su pase en verano.



Por otro lado, reveló que habrá una incorporación importante al área de fútbol base y matizó que no se ha abordado aún la posible continuidad de Sesé Rivero y Quico de Diego más allá de junio. "Es un asunto que no se ha hablado. Si ha lugar, se irán tomando las decisiones. No podemos estarnos quietos", dijo.