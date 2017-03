Una final para no dejar escapar

Prohibido fallar. Aún con el regusto por la brillante victoria frente al Real Madrid del pasado sábado, el Iberostar Tenerife afronta esta tarde una final. Su segundo cara o cruz de la temporada tras su reciente cruce frente al Baskonia en los cuartos de final de la Copa del Rey. Los aurinegros reciben al PAOK Salónica con la necesidad de remontar el 66-63 por el que cayeron en la ida si desean dar otro paso más dentro de la Basketball Champions League. Victoria por cuatro o más puntos para seguir soñando en su regreso a las competiciones europeas y dentro de un año que ya es para enmarcar.

La renta a levantar parece, a simple vista, más que asequible, si bien la cautela en el cuadro aurinegro debe ser máxima por varios motivos. El primero, la calidad individual de su oponente, que si bien llega con la baja de Jordan Sibert (ausente también el pasado martes), posee arsenal de sobra en las manos de Thaddus McFadden, Keith Clanton y Zanis Peiners, este último el invitado más inesperado en el choque de ida, donde se fue hasta los 15 puntos y cinco rebotes. Además, los helenos se presentan en la Isla con el aval de haber sacado adelante su anterior eliminatoria venciendo en la cancha del Partizán de Belgrado en un partido en el que los de Salónica llegaron a disponer de una renta de hasta 22 puntos. Ese saber estar y abstraerse de la presión que seguramente trasmitan las gradas del Santiago Martín podría jugar a favor de los griegos en una teórica situación apretada en el final del choque.

Pero donde más cuidado deben tener los aurinegros es en el planteamiento de partido de su oponente. Y es que el conjunto dirigido por Soulis Markopoulos gusta de imponer un ritmo lento y un baloncesto muy físico, seguramente dos de los grandes antídotos para tratar de minimizar el poderío que viene mostrando este curso el Iberostar Tenerife. El 66-63 de la ida es un buen ejemplo de ello, como también lo han sido otros duelos cansinos y de cuerpo a cuerpo en el que los de Vidorreta han sufrido hasta la saciedad. Saber convivir con esta situación (como sucedió en algunos minutos en Salónica), y mantener la solidez defensiva de costumbre permitiría a los isleños dejar hechos buena parte de los deberes para esta tarde.

La otra pata de la mesa está en las manos de los jugadores canaristas, especialmente en su acierto desde el 6,75, toda vez que los de Vidorreta no terminan de ser regulares en su producción -de los pocos lunares que se les pueden achacar para no ser perfectos- cuando no les entran sus tiros exteriores. Por eso esta tarde se hace necesaria aquella puntería que exhibieron los canaristas hace solo cuatro días frente al Real Madrid (6/6 de entrada), pero que en cambio no tuvieron en Grecia, donde quitando el 5/7 de Doornekamp (incluyendo los tres puntos sobre la bocina final), el resto del equipo lagunero se quedó en 3/22. Con White y Grigonis en su mejor versión, acceder a los cuartos de final puede dejar de ser factible para convertirse en realidad.