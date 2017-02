No puede estar sin sonreír

Este Iberostar Tenerife no puede estar mucho tiempo sin esbozar una sonrisa. Después de las dudas que se pudieron generar con la derrota en el derbi frente al Gran Canaria y tras no poder hacer frente al Baskonia en la Copa del Rey, el cuadro lagunero regreso ayer a su estado natural. Una situación de alegría casi permanente en la que ha vivido instalado el conjunto de Txus Vidorreta y que contra el Fuenlabrada tuvo de nuevo otro episodio de éxtasis. Lejos de caer en la inseguridad, el equipo isleño mandó ayer un claro mensaje para recordar que este año, y metido en una excelente dinámica, no renuncia a absolutamente nada.

Frente al equipo madrileño, el Iberostar puso de manifiesto tres de las características que más ha explotado en lo que va de ejercicio y que tan buen rédito le viene dando. Por un lado, el concepto de equipo, con sus doce jugadores anotando y ninguno de ellos realizando más de seis tiros de campo. Por el otro, la producción desde más allá del 6,75, con 11 triples acertados y hasta siete jugadores anotando al menos una canasta de tres. Pero sobre todo, su solidez defensiva, aquella que dejó a su rival en solo 61 puntos y, lo más importante, le permitió anotar solo tres puntos en todo el segundo periodo. Fue uno de los vértices de un parcial de 3-31 con el que los laguneros ya habían sentenciado el duelo en el intermedio. En el resto del choque los canaristas solo tuvieron que administrar su renta para apuntarse un nuevo triunfo que le consolida en la zona más alta de la tabla.

Poco o nada se podía presagiar de lo que iba a ofrecer el Iberostar en el Santiago Martín a tenor del inicio del choque. Y es que pese a que el cuadro local también tuvo un arranque errático, los aurinegros parecían empeñados en hacerlo aún peor entre triples que se salían, tres segundos en zona mientras se buscaba el extra pass e incluso permisividad en el rebote de su aro (5-0). Fue Grigonis, tras cuatro minutos de juego, el que empezó a sacar del atasco a los suyos (5-3). Viendo que sus posesiones largas no daban fruto, los de Vidorreta variaron el concepto y comenzaron a producir gracias acciones rápidas para firmar un parcial de 2-10 (7-10).

Sólido ya en el rebote (especialmente con Hanley), el cuadro lagunero mostraba todavía cierta irregularidad en sus ataques, incapaz de enlazar un par de acciones positivas (13-13, 9'). Pero con la aparición de la segunda unidad todo cambió. Primero con el descaro de White, luego con la versatilidad interior y exterior de Vázquez (que también le sacó por dos veces pasos a Hetts), también con la picardía de Bassas, la seguridad de Richotti nada más entrar, el temple de Kirksay, la reconciliación con el tiro exterior de San Miguel, y la presencia interior de Abromaitis, Niang y Bogris. Trabajo coral brillante en ataque, pero sobre todo majestuoso atrás. Y es que el ejercicio defensivo de los laguneros fue de sombrero, con una gran intensidad, mejores ayudas y solvencia en el rebote hizo que cada acción ofensiva del Fuenla se convirtiera en un ejercicio casi imposible. El resultado de este baloncesto casi perfecto, un parcial casi utópico, un 1-27 que había disparado a los isleños hasta el 14-40. Casi diez minutos estuvo el Fuenla sin anotar una canasta en juego (6/32 en tiros al descanso), una sequía que cortó Sekulic para el 16-40 antes de que Doornekamp convirtiera un triple (con el que ya habían anotado los 12 jugadores canaristas) para dejar el break en 3-31 (3-29 en ese cuarto) y un clarificador 1-60 en valoración. El mejor Iberostar, si es que alguna vez se había ido, estaba de vuelta.

Con el choque totalmente roto, a los locales no les quedaba otra que la heroica. Así, entre la arenga de Jota Cuspinera al descanso, y la normal relajación canarista, el rumbo del choque cambió en el inicio del tercer acto. Así, el Iberostar vio como su rival aumentaba su producción ofensiva, especialmente de la mano de Hetts y Smits (24-46), a los que se sumó O'Leary para un parcial de 18-9 en poco más de cinco minutos (34-53). Los de Vidorreta no se pusieron nerviosos (35-57), pero gracias a su acierto exterior (triples de Rupnik y Smits) y una mayor intensidad defensiva (con presión incluso a toda pista), la renta tinerfeña llegó a quedarse en solo 14 puntos (45-59). Se venía a la mente lo ocurrido en Manresa, cuando los laguneros no supieron rentabilizar 20 puntos de ventaja (33-53, 21') para acabar casi perdiendo.

Pero lejos de temblarle las piernas antes la reacción fuenlabreña, el Iberostar respondió con otro golpe sobre la mesa. Esta vez ya definitivo. Primero con dos triples de White y Kirksay para acabar el cuarto (45-65), y a continuación con otros tres puntos de Abromaitis y un par de acciones interiores de Niang para un 0-13 que terminó de tumbar al Fuenla (45-72). Quedaban ocho minutos por delante, pero el triunfo canarista ya era indiscutible. Hasta la conclusión los de Vidorreta alternaron varias circulaciones de libro, otro par de grandes defensas y alguna que otra espectacular jugada, como un alley oop de Niang. Más que suficiente para mantener el colchón por encima de la veintena y rubricar una brillante victoria que les sitúa de nuevo líderes y los clasifica ya virtualmente para el play off. Todo a la vez que se le daba minutos a los que más lo necesitaban (especialmente Niang, Bassas, Richotti y Kirksay) y, de paso, se preparaba de la mejor forma posible el asalto a Salónica de mañana martes, donde llegarán los aurinegros con una sonrisa de oreja a oreja.