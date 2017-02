El Adareva pierde en Mallorca y se aleja de la fase de ascenso

Revés para el Vega Lagunera Adareva, que cayó ante el Instituto Fertilidad Air Europa Bahía San Agustín: 76-75. El equipo de s'Arenal, en posiciones de descenso, salió a por todas desde un inicio y puso las cosas muy complicadas a las visitantes. El conjunto dirigido por Carlos López planteó un partido de trincheras, que las de María Sosa tuvieron problemas para leer correctamente. Las locales necesitaban su sexta victoria y así seguir alimentando sus opciones de salvación. Mientras que las visitantes deberán seguir esperando una semana más para conseguir el duodécimo éxito del curso.

Partido muy igualado desde un inicio, que las visitantes no supieron romper en ningún momento, contagiadas del baloncesto "loco" de las anfitrionas, que lo basaron todo en su fuerte presión. El Adareva, que perdió 20 balones, no supo tampoco sacar partido a sus diez rebotes en ataque. Las baleares salieron con el cuchillo entre los dientes y jugando siempre al límite se llevaron el gato al agua. Pese a este revés, el Adareva no pierde la esperanza, pues quedan seis partidos para el final de la fase regular y aún tiene opciones de meterse en la pelea por el ascenso.