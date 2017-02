Contra el orgullo mallorquinista

El CD Tenerife encara esta tarde una difícil contienda en el Iberostar Estadi. Los blanquiazules se enfrentan a un rival necesitado de puntos que ha decidido apelar a su historia para solventar la complicada situación deportiva por la que atraviesa. Durante esta semana, con motivo de su Centenario, todo el mallorquinismo ha participado en diferentes actos que evocan los grandes momentos de su pasado y hasta el grupo que dirige Javier Olaizola vestirá hoy de amarillo con el fin de homenajear al equipo que protagonizó, en 1960, su primer ascenso a la máxima categoría del fútbol nacional.

Así las cosas, el conjunto chicharrero no solo deberá combatir el gran potencial, pese a no hacerle justicia su puesto en la tabla (el decimoséptimo), que posee la escuadra balear, sino que ademas tendrá que luchar contra su orgullo, adulterado de manera especial durante estos días. De hecho, el técnico del cuadro bermellón citó ayer públicamente como uno de sus principales anhelos "la unión de afición y equipo". "Todo era de color rojo y la gente estaba feliz con el Mallorca. Para conseguir esto tenemos que darle la ilusión a la gente. Me gustaría rescatar esa unión pero sé que se tiene que hacer a través de las victorias. Y lo voy a conseguir, vamos a sacar esto", manifestó Olaizola.

Son argumentos de peso para pensar en que los de José Luis Martí deberán ofrecer lo mejor de sí para lograr mantener esa excepcional racha de ocho partidos consecutivos sin perder y los seis últimos sin encajar un solo tanto. Datos que también deben amedrentar a un Mallorca que no podrá contar con el argentino Culio por sanción.

Con más bajas se presenta a este partido el CD Tenerife. Motivo por el cual se ha recurrido al canterano Nahuel para completar la convocatoria. El capitán Suso se perderá su primer partido de la temporada, por acumulación de cartulinas amarillas. Pero es que tampoco han podido viajar a tierras mediterráneas, además del inadaptado Gaku Shibasaki, los lesionados, desde hace varias jornadas, Iñaki y Rachid Ait-Atmane, así como Raúl Cámara, que no ha podido recuperarse a tiempo de sus problemas de gemelo. El zaguero madrileño ha sido uno de los fijos de Martí desde el inicio del campeonato y ahora tendrá que dejar su lugar a Edu Oriol, que reaparecerá justo medio año después de su último partido oficial.

Eso sí, vuelve al equipo tinerfeño Alberto, quien presumiblemente acompañará de nuevo a Vitolo en el doble pivote. No parece que se produzcan más cambios en el once blanquiazul con respecto del anterior. En el partido de la primera vuelta, disputado en el Heliodoro, se registró un empate sin goles.