Pape Sow, la penúltima joya de Oumar

Siguiendo la estela del equipo de ACB, el Real Madrid infantil también se apuntó este pasado domingo la Minicopa Endesa. Un triunfo casi incontestable en el que destacaron jóvenes como Konstantin Kostadinov o Diego Maganto, y del que igualmente fue partícipe el jugador del CD Santo Domingo Miguel Allen. Superioridad merengue que, sin embargo, no eclipsa la actuación de Pape Sow, una de las grandes revelaciones del torneo en las filas del Baskonia. Este senegalés de 2,00 metros, integrante del quinteto ideal del torneo, llamó la atención no solo por sus números (25,6 puntos, 18,6 rebotes y 4,8 tapones para 38,6 de valoración) sino que encandiló por su planta y su coordinación con el balón. Un talento natural que no pasó desapercibido hace un tiempo para Oumar Sow, su descubridor en tierras africanas, e importador hasta suelo vasco.

Se trata de la penúltima joya que capta Sow, un senegalés que "en 1994" viajó " a Tenerife para pasar un mes de vacaciones" y que acabó enrolado en el aquel entonces emergente Arona Basket Sur. "Conocí a Eloy Garcia Santamaría y me convenció de jugar con ellos, y lo hice durante seis años", reconoce Oumar, que cumplida su etapa de formación y sabedor de que no se iba a ganar la vida como profesional del baloncesto, dio una vuelta de tuerca al modelo implantado por el cuadro sureño. "Eloy becaba jugadores de las demás islas y yo le propuse hacerlo también con chicos africanos para así ayudarlos y que pudieran estudiar. Era un proyecto que no estaba enfocado a sacar jugadores para la máxima categoría", comenta Sow.

Una amplia lista

Entre las primeras remesas, Oumar tuvo "la suerte" de traerse a los hermanos Samb, Paco (Mamadou) y Cheikh, que se foguearon de inicio en Arona. El primero de ellos militó en las categorías inferiores del FC Barcelona y llegó a militar en conjuntos de la ACB como el Granada y el Bilbao; y el otro incluso debutó (22 partidos) en la NBA. "Y así empezó todo", admite sobre un reclutamiento que llamó la atención de Arturo Ortega, uno de los agentes más prestigiosos del panorama europeo, y que encomendó a Sow la labor de "ojeador en África" de su empresa. Y desde ahí, los jugadores exportados han sido decenas. "Hemos sacado un montón de chicos, más de 60, y aunque es muy complicado que lleguen a lo más alto, al menos los hemos ayudado y se están ganando la vida en distintas categorías", recalca este intermediario.

Entre la nómina de escogidos, otros hermanos, los Diop, Ilimane y Mamadou. El primero de ellos es ya una realidad en el Baskonia, algo por lo que lucha también en el Unicaja Málaga Viny Okouo, un pívot de 2,14 descubierto "en El Congo sin saber absolutamente nada de baloncesto" y ya fijo en el día a día de Joan Plaza. A ellos se añaden jugadores como Michel Diouf, Papa Mbaye, Mansour Kasse, Maodo Malick, Samba Ndiaye, Waly Niang, Ablaye Sow, y Massine Fall entre otros. Y así hasta más de 60.

El último de ellos es Pape Sow, que llegó a Vitoria el pasado "el 13 de diciembre" previo "paso por Tenerife". Y en apenas dos meses ya ha llamado la atención del basket de base a nivel nacional en los que han sido sus primeros partidos importantes. "Nunca había disputado una competición federada, solo había entrenado. Y eso es lo sorprendente de él, que nunca había jugado", asevera Oumar en una afirmación complicada de aceptar. "Que es así, de verdad", insiste, "ya que si no lo fuera el Baskonia hubiera tenido que pagar a su club de origen, pero no ha debido hacerlo". Eso sí, Sow se ha ido formando este "último año y medio en la Seed Academy, un centro que montó en la ciudad senegalesa de Thies el vicepresidente de la NBA en África, Amadou Gallo Fall. Es como un campus de la NBA en África". "Pape no estaba en ese centro, pero al finalizar sus estudios cada día iba allí a entrenarse con un chico que le ha enseñado todo. Bueno, todo no, porque él tenía algo natural", cuenta Oumar.

Es precisamente ese algo natural lo que trata de diferenciar Sow entre los jugadores que sigue para apreciar si puede convertirse o no en un profesional. "Lo primero que veo es el físico, pero a la vez si es coordinado y si aprende rápido", comenta este ojeador sobre tres cualidades que encajan a la perfección en la filosofía del Baskonia. "Aquí es difícil colocar jugadores porque los eligen bien. Quieren jóvenes con talento, no solo buscan físico. Y cuando vi al chico en quién primero pensé fue en el Baskonia, pero también es verdad que mandé un video al Real Madrid. Ellos dudaron, pero el Baskonia no", reconoce Oumar.

Juan Pedro Cazorla

Se repite así una historia muy parecida a la sucedida en su día con Ilimane Diop. Y en ambos casos con otro elemento común, el grancanario Juan Pedro Cazorla. El que fuera base entre otros del Tenerife Baloncesto, ejerce desde hace unos años como responsable de cantera del conjunto azulgrana. "Él fue a ver entrenar a Ilimane a Tenerife y se lo trajo a Vitoria", recuerda Oumar. "Este caso es similar a lo que nos pasó con Ilimane, que su primer partido aquí fue casi con 16 años, y ahora está en el primer equipo. Son cosas naturales que a veces salen. Ahora toca pulir a Pape, tanto física como mentalmente, y ver hasta dónde llega", cuenta el propio Cazorla. "Las sensaciones, en un principio, son muy buenas porque tiene físico, tiene talento y hace cosas muy bien y de forma natural", añade el grancanario, para destacar igualmente que "durante la Minicopa fue progresando".

El impacto inicial de Sow en su tarjeta de presentación en España ha quedado más que acreditado, pero ahora llega la parte más complicada. "Todos los chicos que sacamos tienen unas facultades similares, pero luego les falla la cabeza. Cuando el joven llega es uno más, pero dentro de un tiempo puede cambiar, porque viniendo de Senegal se ve con un poco de dinero y se echa a perder. Hay que tener la cabeza que tiene Ilimane", comenta Oumar basándose, para bien y para mal, en casos anteriores con los que ha convivido directamente. En este último ejemplo, Sow muestra un cierto optimismo, limitado, eso sí, por una obligada cautela. "Tiene carácter y confío en él, pero todavía es muy joven. Habla lo justo y es muy educado, trabajador y muy buen estudiante, algo que ha fallado en muchos de los jugadores que he traído. Así se complica mucho el triunfar en el deporte. Dentro de dos años sabré decir algo más concreto", argumenta. Será ahí cuando Oumar pueda presumir de nuevo (o no) de tener buen ojo en su labor de ojeador.