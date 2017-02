Campeonas en valores

Hulmidad, actitud, respeto, ilusión y sueño. Haris. Un acrónimo que desde el pasado domingo está íntimamente ligado a la historia de la Copa de la Reina del voleibol femenino y que se une a las formaciones del Afelsa Los Compadres, Construcciones Marichal o Tenerife Marichal -todas ellas denominaciones del CV Tenerife que presidiera con éxito Quico Cabrera- El Haris Fígaro Peluqueros derrotó al Naturhouse Ciudad de Logroño en una final épica disputada en Madrid y se hizo con un título de la forma más brillante y emocionante posible: 2-3 y 13-15 en el último parcial.

El presidente y técnico del Fígaro Peluqueros, David Martín, y sus jugadoras Jessica Wagner -designada como Mejor Jugadora de la fina-, Lydia Alonso, Daniele Batista y Andrea Martínez visitaron ayer la redacción de la opinión de tenerife para expresar sus sentimientos y vivencias por la consecución de un título que se une al logrado hace unos meses en la Supercopa de España, también ante el combinado riojano.

Hace menos de un lustro el Haris era una quimera y ahora compite de tú a tú con los mejores equipos de España y esta temporada debutó en las competiciones europeas. Pero su momento más grade lo vivió el domingo en el Pabellón Europa de Leganés ante 4.000 espectadores. Una trayectoria meteórica que sorprende a todos. De hecho, su presidente echa la vista atrás y casi ni se cree lo que ha logrado. David Martín confesó que "si alguien me hubiese dicho que íbamos a ganar la Copa de la Reina y la Supercopa en tan poco espacio de tiempo hubiera pensado que me estaban tomando el pelo. Sinceramente, creo que ahora se está viviendo un resurgimiento del voleibol, se ven más llenos los pabellones, los medios de comunicación dedican mucho más espacio al voley... Todo eso es bueno para el voleibol tinerfeño y canario. Afortunadamente hay varios equipos de la Isla compitiendo al nivel más alto y, sin ser una era tan dorada como fue la del Marichal porque eso va a ser prácticamente imposible, sí que estamos en una etapa de crecimiento de este deporte".

Estos buenos momentos transformados en títulos -además de ser segundas en la Superliga Iberdrola- no nublan la visión del máximo responsable de la entidad. "La filosofía no va a cambiar por los títulos. Agradecemos haberlos logrado antes de tiempo, pero nuestro proyecto es considerar una cantera, fidelizar a la afición y hacer que el sentimiento blanquiazul no fallezca como cuando pasó al desaparecer el Marichal. Si comparáramos nuestra trayectoria con la de ellos me parece que se asemeja más al Afelsa Los Compadres, como cuando Quico Cabrera iba a buscar con su coche a Goya Dorta a Valle de Guerra. El proyecto del Haris es más parecido a esa etapa a la que cuando fueron el mejor equipo de Europa al ganar la Champions".

Equipo. Esa es la palabra que más usa David Martín cuando se refiere a sus jugadoras. "Creo que ese es nuestro secreto. Las jugadoras saben que cuándo yo les digo que quién es la más importante del equipo ellas mismas reconocen que es el equipo no las individualidades. Hay muy buen ambiente en el día a día, en los entrenamientos, somos una familia, las jugadoras son solidarias unas con otras y eso se transmite en la cancha. Muchas individualidades pueden ganar partidos, pero los campeonatos y títulos lo ganan los equipos y es lo que creo que ha sucedido en la Supercopa y el pasado domingo en la Copa de la Reina".

La campaña 2016/17 ha sido y es intensa para el conjunto blanquiazul, con algunos vaivenes como es lógico. Pero el técnico del cuadro isleño reconoce que le ha servido de mucho a la hora de afrontar la fase fina de la Copa de la Reina. "Es cierto que todo lo que hemos ido pasando a lo largo de la temporada nos ha servido de experiencia. La competición europea, al ser algo nuevo para el equipo, nos sirvió para ganar en conocimiento. El año pasado en la Copa vivimos el lado malo, porque nos quedamos a las puertas de la final que era nuestro gran objetivo y desgraciadamente perdimos 3-2. Este año vimos el lado bueno como es ganar la final de Copa y encima también por un 3-2 pero favorable a nuestro equipo. El objetivo que nos planteamos desde el cuerpo técnico fue el de normalizar la situación, que la semana transcurriese como siempre y sabiendo que el partido más importante era el de la semifinal. Ese lo teníamos que ganar sí o sí porque si no lo hacíamos no nos metíamos en la final. Siempre desde la tranquilidad y la calma, sin presión y sabiendo que no dejaba de ser un partido de voleibol más", dijo.

Por esas razones, David Martín reconoció que "más que presión prefiero hablar de ilusión.., de ilusión por jugar la final, de ilusión por ganar la Copa. Ser subcampeonas ya hubiese sido un premio". "Claro que me gustaría ganar 3-0 y con 25-0 en todos los parciales, pero eso es imposible. Creo que los dos primeros sets han sido los mejores que hemos jugado en toda la temporada. La clave del partido estuvo en no bajar nunca los brazos. Normalmente, en el voley, el que remonta dos sets termina por llevarse el partido, pero al ver las caras de las jugadoras y la ilusión que tenían en el tie break sabía que el partido era nuestro".

Martín comentó un pequeño secreto que tenían para la cita madrileña: "Durante la semana jugamos varios tie breaks porque sabíamos que se podía dar en las semifinales o en la final. Lo habíamos hablado y entrenado con las chicas. Nos salió bien porque cuando te llega ese momento en la cancha estás preparado". Y para dar una mayor magnitud al logro, explicó que el título de Copa "es como si el Tenerife le hubiese ganado al Real Madrid o al Barcelona. Logroño tiene más de medio millón de euros de presupuesto y una gran plantilla".

Ya en clave de futuro, el presidente del CV Haris explicó que "este club nació para fomentar la cantera y no queremos ser proyectos como el antiguo Murcia, basado exclusivamente en el dinero. Podremos tener mejores o peores años con la cantera, pero mientras que afición y canteranas estén ahí, el proyecto de elite se irá consolidando. Queremos que muchas niñas tengan la motivación de llegar al primer equipo. Estamos trabajando porque estamos convencidos que hay cantera, lo que pasa es que el voley tiene unas características muy especiales de talla y habilidades que no hay en otros deportes. Ahora hay una generación de alevines que ya está acudiendo a los Campeonatos de España y esperamos que en cinco o seis años se vean los frutos a este trabajo. Sabiendo que no es un camino fácil, esperamos que haya algunas Goya Dorta en nuestro club".

También se refirió a las buenas relaciones y la sana competencia que existe con el otro club tinerfeño en la Superliga Iberdrola, el CV Aguere, que también se clasificó para la fase final de la Copa de la Reina, aunque cayó en semifinales ante el Naturhouse. "Ojalá que hubiésemos jugado una final canaria, hubiera sido algo grandioso. Que haya varios clubes de elite en la Liga hace que la competencia sea mayor, que los clubes no se acomoden y que las canteras sigamos trabajando para mejorar. Al fin y al cabo, esos equipos van a ir a los Campeonatos de España y queremos que Haris, Aguere, Cuesta Piedra, Arona, por nombrar a los equipos de elite, hagan una gran representación del voley de Tenerife".

Finalmente, Martín tiene claro a quién le dedica el título de la Copa de la Reina 2017. "Por supuesto a Quico Cabrera", dijo emocionado.