El Mensajero se queda sin premio en Toledo

El buen trabajo del Mensajero no obtuvo premio en Toledo, donde cayó ante el titular del Salto del Caballo. Una acción de fortuna de de los locales al borde del descanso les puso el choque de cara, logrando al inicio de la segunda mitad otro tanto. Los del Silvestre Carrillo permanecerán una semana más en puestos de descenso. A Borja Rubiato se le fue fuera un remate en lo que constituyó el primer aviso de los palmeros, que salieron tuteando a los castellanos. Los de Jaime Molina dejaron claro de entrada que iban a por los tres puntos. Tras el primer cuarto de hora no se podía decir que existiese un dominador claro.

Adrián, en un centro que el viento envenenó cogió por sorpresa a Gárate, que no pudo impedir el 1-0. El meta del cuadro insular rozó con los dedos, pero resultó insuficiente. Fue un golpe de suerte para los locales, que encontraron el gol en un centro que acabó colándose por la escuadra.

El segundo tiempo empezó con los locales más tranquilos. Y más tranquilos se quedaron cuando Javi Gómez hizo el segundo, de cabeza, tras un saque de esquina. Sin haberlo merecido el Mensajero estaba muy por detrás en el marcador. Sin duda el resultaba no hacía en nada justicia lo vivido hasta en entonces. El cuadro palmero no bajó los brazos y siguió buscando el área toledana. Con la entrada de Yeray y Matías se pretendía darle refresco al equipo y un talante más ofensivo. Estas novedades llegaban a 20 minutos para el final, con la esperanza de que un gol palmero cambiase la dinámica. Sin embargo ese tanto no llegaba. La bola era más para los foráneos, en una buena medida porque el Toledo acabó dando un paso atrás, buscando protegerse y optar a sorprender.