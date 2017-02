El Fígaro se saca la espina

Los sueños no son imposibles. El Fígaro Peluqueros se sacó la espinita y logró vencer al Feel Volley Alcobendas en un disputado encuentro de semifinales de la Copa de SM La Reina (3-0). Las tinerfeñas consiguen así su billete para la gran final de hoy ante el todopoderoso Naturhouse Ciudad de Logroño.

Con un plus de confianza tras vencer a VP Madrid en cuartos, el Feel Volley Alcobendas salió a la pista muy seguro de sus posibilidades y aprovechó la motivación para no ponerle las cosas nada fáciles a la escuadra canaria desde el inicio encuentro (9-12). El organizado ataque madrileño unido a los errores no forzados del Fígaro abrieron una brecha casi insalvable en el marcador (18-23). No obstante, las pupilas de David Martín decidieron seguir su filosofía de no rendirse y tirar de casta una vez más, consiguiendo así darle la vuelta al electrónico y llevarse un disputado primer set (26-24).

El guion fue distinto en el segundo parcial. Las blanquiazules salieron mucho más enchufadas y eso pronto se reflejó en el marcador (8-2). La mejora tanto en bloqueo como en recepción fue más que evidente y el Fígaro consiguió desplegar su mejor juego (20-13). A pesar de la insistencia y los ataques de Samantha Cash, bajo la espléndida dirección de la Cristina Sanz, el equipo tinerfeño frenó cualquier acción de un potente rival y se adjudicó el segundo set a su favor por 25-19.

A solo un paso de hacer realidad uno de sus deseos, la aptitud de la escuadra canaria fue a más y con ello, el Fígaro apretaría los dientes como nunca antes para terminar el encuentro por la vía rápida (12-4). Con una sólida presencia en la red y un gran trabajo colectivo en ataque y defensa, las tinerfeñas devolverían el incondicional apoyo de su afición con el logro del último y tercer set, y por tanto, la consecuente clasificación para la gran final (25-14). De esta forma, la escuadra canaria cumple uno de sus sueños y hoy se verá las caras contra el vencedor de las tres últimas ediciones del torneo del KO, el Naturhouse Ciudad de Logroño. Un duro rival que las tinerfeñas solo han podido derrotar en la pasada Supercopa, una hazaña que esperan repetir en Leganés.