Aitor Sanz se apunta para el sábado

En medio de un aluvión de bajas, una buena noticia. Aitor Sanz, un futbolista que ha sido casi siempre titular cuando ha estado disponible, se incorporó ayer al grupo y dejó buenas señales. El madrileño está a punto de superar la lesión que le ha impedido jugar en los últimos compromisos oficiales del representativo (frente al Elche y el Valladolid), y podría incrustar su nombre en la convocatoria para el sábado. Hace falta, esta vez más que nunca.

La incorporación al once de Aitor valdría para compensar la baja por sanción de Alberto, que llega en el peor momento posible. No en vano, también falta Rachid Ait Aimane, aquejado de un golpe en el costado que le ha privado de ejercitarse con normalidad. Ayer, tampoco. Su nombre figura en el parte médico, lo mismo que el de Cristo González y el de Iñaki, que aún ve lejos el momento de reaparecer.

Sea como fuere, la disponibilidad de Sanz -si se confirma- es una auténtica bendición para el cuadro técnico que dirige José Luis Martí. El miércoles, hasta habían probado con Carlos Ruiz por si Aitor finalmente causara baja. "Voy mejorando, evolucionando positivamente, todavía un poco débil pero mejorando", consignó ayer el pivote tinerfeñista.

"Con el paso de los días vamos poniendo la zona más fuerte para estar al cien por cien. El míster decidirá si entro o no en la convocatoria, porque vengo de varias semanas parado y habrá que valorar. Yo intentaré estar disponible, quiero volver, pero entre él y los servicios médicos tienen que ver la situación", aseveró a continuación Aitor, que cuenta las horas para su regreso al once. Como se puede deducir de sus propios guarismos, no es un futbolista acostumbrado a estar en la reserva. Ni mucho menos.

Ayer, además, se le preguntó por su particular visión de la buena racha del representativo, que acumula siete jornadas consecutivas sin perder. "Estoy disfrutando muchísimo, pues el equipo está con una solidez tremenda y se ve que los rivales nos respetan. Cuando estamos acertados nos llevamos los partidos y hay días que también nos cuesta un poquito más, pero empatamos", resaltó. "Intentaremos alargar este estado de formar lo máximo posible", sugirió.

Por último, se refirió a la solidez defensiva como un factor elemental para mantener al Tenerife en la zona cabecera. "Es clave, los goles en contra son un registro fundamental y en ese sentido hemos dado un paso adelante muy importante. La idea del equipo va por ahí, en dejar la portería a cero", cerró.