Vidorreta: "Si hay algo que no tenemos es presión"

Txus Vidorreta anda como un niño como zapatos nuevos. Como si de su primera participación en la Copa del Rey se tratara, el técnico del Iberostar Tenerife afronta la cita de mañana con "mucha ilusión" ante el hecho de "poder competir en el fin de semana más importante del baloncesto español, con ocho equipos y una trascendencia enorme". Pese a llegar a la competición de Vitoria como segundo clasificado en la Liga Endesa, el preparador del conjunto lagunero, considera que la condición de favorito en su eliminatoria de cuartos recae de forma absoluta sobre su rival, el Baskonia, a la vez anfitrión. "Presión ninguna. Ellos son uno de los grandes favoritos por trayectoria, presupuesto, plantilla... Si hay algo que no tenemos es presión y por eso vamos con mucha ilusión. La intención es mejorar las prestaciones de la última presencia, y seguir en la línea de conjunto que responde ante los retos como lo venimos haciendo a lo largo de toda esta temporada", explicó ayer el responsable del banquillo canarista.

Recalca Vidorreta la ilusión que envuelve estos días a sus jugadores, e incluso un poco de motivación por lo ocurrido en la Copa de Málaga 2014, cuando el Canarias cayó ante el Barcelona por un abultado 102-60. "En la retina de los jugadores, especialmente de Nico, está la anterior participación en la Copa en la que no se pudo competir por unos motivos o por otros. Y por eso nuestra intención es la de competir, hacer un buen partido y tratar de dar la sorpresa", comenta el preparador aurinegro, que a la vez se congratula del apoyo que recibirá su equipo desde la grada del Buesa Arena, con casi 500 seguidores canaristas en ella. "Es un gran éxito porque viajamos tan lejos como el que más. Nos llena de satisfacción a todos porque incluso piensas que si el desplazamiento hubiera sido mucho menos complejo habríamos podido ser muchos más. Debemos estar agradecidos a su esfuerzo y tratar de corresponder a ese esfuerzo con nuestro máximo esfuerzo durante el partido", comentó el respecto.

Una entrega en la que el primero será Nico Richotti, que reaparecerá tras casi dos meses y medio de baja. "No sé para cuántos minutos está, dependerá de cómo vaya el partido y de cuál sea su rendimiento en el primer momento en el que pueda salir", apunta Vidorreta, seguro de que el escolta argentino no será presa de la ansiedad, tal y como sí le ocurrió en su anterior regreso a las pistas. "Tiene que controlar las ganas de hacerlo bien para producir para el equipo, y estoy seguro de que lo va a hacer", comenta el técnico, argumentando que en la vez anterior volvió a jugar "tras solo un entreno y ahora lleva casi dos semanas de trabajo. Yo le veo con ritmo, otra cosa será el acierto defensivo y ofensivo que tenga durante el partido", añadió.

Un Richotti que ocupará el puesto de Taqwa Piñero en la plantilla aurinegra, cuya salida del club argumentaba Vidorreta. "Ahora con Kirksay y la recuperación de Richotti, no tiene sentido tener cuatro doces. Tan malo es no contar con jugadores como tener un exceso en un puesto determinado, ya que incide en que en los entrenamientos no puedan adquirir ritmo", apunta el vasco. "No hemos tenido suerte en lo que se refiere a su rendimiento individual, aunque sí en rendimiento colectivo, porque ha estado 15 partidos con nosotros y hemos ganado 12, y su comportamiento ha sido ejemplar en todo momento", expresó igualmente, para añadir otros dos argumentos: "Es un jugador que está acostumbrado a estar muchos minutos en la cancha, y además creo que ya salía al campo condicionado de que tenía que meter el tiro y cuando estás en esas condiciones muchas veces el tiro no entra. Y eso le pasó con sus dos tiros contra el Gran Canaria. Ya ahí te lamentas, pierdes un instante la concentración, y te clavan un triple. Ha trabajado bien y ha estado en una buena línea, pero no ha producido un máximo de su capacidad, pero ha ayudado a resultados magníficos del equipo", dijo finalmente.