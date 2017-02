El Tenerife alarga su buena racha

El Tenerife más solvente en mucho tiempo no perdió tampoco en Zorrilla, plaza históricamente poco fértil y que se ha atragantado a la mayoría de rivales. En un estadio donde el Valladolid apenas ha encajado cinco goles en toda la temporada no pudo marcar el representativo, pero tampoco recibió, así que el empate le vale para prolongar su racha y alargar su estadía en la zona noble. Es la tercera defensa exitosa de la plaza en play off, un territorio al que los de Martí se aferran con todas sus fuerzas.

El envite de ayer fue muy semejante al de hace dos semanas en el Pizjuán. Pareciera que se ha abonado el cuadro chicharrero a los empates a domicilio (1-1 en Tarragona, 0-0 en Sevilla y ahora 0-0 en Pucela) pero no es una cuestión de que le falte ambición. Más bien al contrario, se vio desde los compases iniciales que el Tenerife quería para sí el esférico y la iniciativa. Se notó durante buena parte del primer período, donde a los blanquiazules les faltó dar el último paso.

Sin clarividencia arriba, el grupo de Martí no aprovechó su superioridad para imponerse en el marcador. De hecho, no tuvo opciones claras para adelantarse y por mucho rato pareció que el partido se jugase sin porterías. La oprotunidad más nítida en la primera media hora fue para Míchel, cuyo envenenado disparo estuvo cerca de sorprender a Dani. En el polo opuesto del campo, lo intentaba Omar Perdomo, pero siempre desde muy lejos.

La presencia del atacante grancanario había sido la principal novedad en la composición del once, muy parecido al de la victoria ante el Elche y con la presencia de Camille, recuperado a tiempo de su reciente amigdalitis. Martí sacrificó a Suso para dar a Perdomo la oportunidad que merecía. Y el de Jinámar no paró de intentarlo, aunque sin fortuna ni claridad. Fue lo que faltó al equipo, al que su entrenador recordó tras el partido que para ganar hay que chutar.

El choque tampoco cambió demasiado en la reanudación. Obligado por el factor campo, por tener el average particular perdido y por sus propias necesidades clasificatorias, trató de dar un paso adelante el equipo anfitrión. Ahora bien, no valió para mucho. El Tenerife evidenció nuevamente que es un equipo absolutamente rocoso. Y que para marcarle, hay que sudar. Ya son 493 minutos los que han transcurrido desde el último gol en contra, señal inequívoca de que el representativo transita por el camino adecuado.

Ayer, eso sí, ni los cambios -que llegaron demasiado tarde- ni una nueva situación de superioridad numérica, tras la expulsión de Villar por doble amarilla, acercaron a los isleños a la victoria a domicilio que tanto ansían. Hace semanas desde la última vez y se les resiste un logro que les convertiría en candidatos a todo. Pero ayer con once para diez, como en otras ocasiones pretéritas, el balón rodó más por territorio propio que por campo ajeno. Y así fue que tuvo que encomendarse el equipo a la mejor versión de Dani, incomensurable, para que dos manoplas suyas echasen el cerrojo a la portería.

Invicto en 2017, tras siete partidos seguidos sin perder, con una sola derrota en sus últimas 14 jornadas y sin encajar apenas nunca, el Tenerife firma y acredita números para creer. Y para soñar. Mientras gane en el Heliodoro con suficiencia, le valdrán estos empates para seguir creyendo.