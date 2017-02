Un partido de cuatro puntos

El Tenerife tiene ante sí una gran oportunidad de demostrar su candidatura al ascenso (José Zorrilla, 15:00 horas) y descabalgar de la pelea a un rival directo. Un triunfo contra el Real Valladolid, verdugo de los blanquiazules en la Copa, permitiría separarlos todavía más en la clasificación, dar un golpe sobre la mesa y, de paso, ganar el goal average particular a uno de los históricos de la categoría.

Para el Tenerife, la cita tiene apariencia de desafío. No solo por la entidad del adversario y los ruinosos números del representativo en Pucela; también porque la semana ha sido accidentada y Martí apenas ha podido trabajar ni un día con todo el grupo disponible. A las bajas sensibles de Iñaki Sáenz y Aitor Sanz se han sumado los problemas musculares de Aarón, la amigdalitis de Camille (recuperado a tiempo) y el golpe que dejó en casa a Rachid.

De los tres fichajes de enero, solo Tayron aparece en la convocatoria. Mientras de Gaku se espera que se aclimate a la Isla y al club lo antes posible, el resto del plantel buscará afianzarse en la zona noble a través de otro buen resultado. El Tenerife es el único club de Segunda que no presenta máculas en su trayectoria del nuevo año y lleva cuatro partidos seguidos con su portal a cero. La fiabilidad defensiva está siendo uno de los grandes argumentos blanquiazules para instalarse en la zona noble, pero le falta a los de Martí estrenarse como visitantes tras el parón invernal. En Tarragona se escaparon dos puntos de oro (ante un hombre menos) y en Sevilla se dio por bueno un empate sin goles, así que el propósito para hoy es dar un paso más y arrancar los tres puntos.

En Valladolid no ha sido una semana fácil. Los pucelanos vienen de perder en Girona ante uno de los aspirantes al ascenso directo y la distancia con respecto a los mejores ya casi le descarta para las dos plazas de privilegio. Les queda el consuelo de saberse capacitado y con opciones de jugar el play off, un combate para el que Paco Herrera ve a los suyos más preparados que nadie. "Si llegamos ahí, seremos los mejores", avisa. No se sabe si a modo de espoleta para una tropa con la moral decaída o si desde la convicción de que el cuadro castellano no ha ofrecido aún su versión más decente. Se le presupone potencial, pero de momento solo lo exhibe en casa, donde solo ha encajado cinco goles.

En cuanto a las alineaciones, parece cantada la repetición en el Tenerife de la misma apuesta que para jornadas pretéritas. Con alguna duda que Martí mantiene hasta última hora, lo natural es que Vitolo y Alberto repitan en la sala de máquinas. Lo mismo que Jorge y Germán en el eje de la zaga.