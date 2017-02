Un fiasco perdonable

Ni hegemonía regional, ni la séptima victoria consecutiva en liga y en casa. Todo quedó en un intento y en decepción. Sin embargo, el Iberostar Tenerife no merece ni un reproche por esta derrota, dolorosa por el rival que tenía enfrente, pero honrosa por la diferencia de presupuesto que existe entre ambas entidades, así como por el campañón que está realizando el cuadro de la isla picuda. Lo que entró otras veces en esta ocasión se salió del aro y los contactos que en partidos anteriores los árbitros no consideraron como faltas ajenas sí las percibieron como propias. Simplemente no fue el día. El Herbalife Gran Canaria supo jugar sus bazas y su rival no supo inspirarse lo suficiente. Al menos los aurinegros salvaron el average particular, que bien podría valer un lugar más privilegiado en la tabla de cara a los play off por el título.

Alentado por el mejor ambiente posible, el Iberostar Tenerife se proponía a escribir unas líneas más en las páginas doradas de su historia. Buscaba establecer nuevos registros consciente de que para ello debía ganar a su eterno rival, lo cual supondría también otro hito, ya que nunca antes los aurinegros habían ganado los dos derbis de la liga regular.

Se preveía un choque vibrante, intenso e igualado. Y así fue el comienzo. Lo que no se esperaba tanto era ver el festival de un rejuvenecido Fran Vázquez, autor de 12 puntos en el primer cuarto. Había sorprendido la presencia del pívot gallego en el quinteto inicial, en detrimento de Georgios Bogris, y no le pudo salir mejor la decisión a Txus Vidorreta. Mientras los visitantes se repartían los puntos, Váquez se apoderaba del protagonismo de los suyos en ataque. Con los dos equipos tomando las mayores precauciones en la defensa del perímetro, tuvo que ser Doornekamp el que primero anotara desde más allá de la línea de 6,75 (11-8).

El técnico local hacía entrar y salir continuamente de la pista a Rodrigo San Miguel, aquejado de un golpe en el muslo, para protegerlo y hacerlo coincidir con McCalebb en pista. Ferran Basas lo sustituía con dignidad y contribuía así a que su equipo siguiera mandando en el marcador, lo que consiguió prolongar hasta el final del acto inicial (21-17. El único lunar en ese período fueron las dos faltas que cometió Grigonis y que condicionarían su concurso posterior.

Davin White inauguró el marcador tras el receso obligado con una canasta triple consiguiendo así la máxima ventaja (24-17). Aguilar, McCalebb y Hendrix se encargarían de reducir las diferencias hasta que sendos aciertos de Doornekamp y Abromaitis devolvieron a siete la distancia (30-23).

Era el momento propicio para que los tinerfeños se marcharan en el marcador. Pero justo ahí el Iberostar Tenerife sufrió un apagón que resultaría determinante. Una canasta triple de Aguilar sería el comienzo de un arreón letal de los de Luis Casimiro. Con uno de los últimos en llegar al cuadro lagunero, Taqwa Piñero, como protagonista negativo por el bando local, y guiados por la muñeca de Kyle Kuric, el Herbalife se adjudicó un parcial de 0-17 (30-40) que se convirtió en una loza insoportable para los de casa. Un cúmulo de despropósitos en ataque e innumerables descuidos en la retaguardia explicaron tal sangría. Aún así, Doornekamp maquilló el resultado para mantener viva la esperanza (33-40).

Se esperaba una salida en tromba del conjunto canarista pero ayer no era el día. De nuevo una falta de White, con técnica incluida, incrementó los nervios de los aurinegros, ayer negados en el tiro, para que el Granca se fuera de diez (35-45). Fue entonces cuando los de la isla redonda comenzaron a explotar sus virtudes, especialmente el rebote ofensivo. Mientras los de Vidorreta fallaban una y otra vez desde el perímetro. La experiencia de los amarillos les otorgaba la templanza suficiente como para amarrar cada jugada y no dejar que sus adversarios se le acercaran en el electrónico. Así se llegaba al acto definitivo con una ventaja cómoda de once puntos (44-55).

El inicio el cuarto tampoco fue el deseado. Unos pasos de Doornekamp cuando iba a anotar y una técnica a Vidorreta por protestar la acción añadía más carga a la mochila canarista, que se encargó de aligerar Kirksay con una canasta triple. El Herbalife fue manteniendo a raya al Iberostar hasta que se le presentó una nueva oportunidad a los del Santiago Martín. Kirksay robó un balón y Doornekamp bajó a seis la desventaja (58-64), con un minuto y medio para la conclusión. Pero el canadiense cometió falta sin haberse puesto el balón en juego y recibió una antideportiva. Era la puntilla para un Iberostar cuya ofensiva no estuvo ayer a su nivel.