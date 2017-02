Yara Torres, preparada para la Copa de la Reina

La jugadora del Fígaro Peluqueros Yara Torres, que con 17 años ya ha conseguido la meta de hacerse un hueco en el primer equipo en su estreno como blanquiazul, ha señalado que no se esperaba a principio de temporada que este año pudiera ser así. "No paro de recoger oportunidades increíbles y experiencias inolvidables, es un sueño y estoy muy agradecida".

Formada en el Aguere Tenerife, la joven líbero ha conseguido añadir en su currículum su papel en la máxima categoría nacional, su debut en la Challenge Cup y su próxima participación en el torneo copero. La líbero ha reconocido que "lo que he conseguido es gracias al apoyo que me ha brindado el grupo, así como a la confianza que me han transmitido los entrenadores". "Para mí, solo poder entrenar con jugadoras tan grandes deportivamente ya es todo un logro. Nunca imaginé poder debutar en la Superliga, mucho menos en la competición europea, y se podría decir que todo lo que estoy viviendo es un sueño", reiteró.

La jugadora tinerfeña aseguró también que aprende cada día de su compañera Laura Naranjo. "Es todo un lujo. El año pasado la veía jugar desde la grada y siempre me pregunté cómo una persona podía llegar a luchar tanto", dijo. "Este año, ella misma me ha enseñado que todo se consigue con esfuerzo y actitud. Verla trabajar a mi lado cada día me da fuerzas para seguir aprendiendo", añadió. También comentó que han conseguido mantener un buen nivel durante estos meses, y que disputar la Copa de la Reina, supone "un gran reto".