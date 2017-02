En busca de un posible pasaporte lituano

Tim Abromaitis cumple su quinta temporada en el baloncesto europeo, ya que antes de aterrizar en La Laguna vivió sendas experiencias en el Asvel Lyon Villeurbanne y el SIG Strasbourg franceses, y en el Basketball Loewen Braunschweig, donde Aniano Cabrera logró echarle definitivamente el lazo. Casi un lustro que le ha permitido hacerse con un nombre en el Viejo Continente pese a ocupar plaza de extracomunitario. Aún así, y a sus 27 años, el ala pívot podría tener en su manga una posibilidad de aumentar su caché: lograr un pasaporte para jugar como comunitario. "Hemos intentado hacerlo con mis orígenes lituanos porque la familia de mi padre es lituana", comenta el jugador en relación a su progrenitor Jim, que jugara en el Real Madrid la temporada 80/81. "Aún no hemos podido lograr nada, y aunque la historia de mi familia es un poco distante, voy a seguir intentándolo", cuenta igualmente. Mientras, el estadounidense no descarta un tercer año como aurinegro, si bien considera que habrá que aguardar un tiempo. "Eso seguramente lo veremos en el verano. Yo estoy contento aquí, pero no sé qué pasará", añade.