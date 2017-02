La afición se apunta a todas

"Veo a la afición más metida este año, sí. Pero también es normal con los resultados que está consiguiendo el equipo". Así se expresaba ayer Rodrigo San Miguel para valorar el apoyo que viene recibiendo el Iberostar Tenerife desde la grada, que una jornada sí y otra también se sigue frotando los ojos ante la campaña de sombrero que están realizando los de Txus Vidorreta. Un sostén mayor que nunca y que tendrá en breve otras dos expresiones máximas de respaldo. Y es que ayer mismo el conjunto lagunero anunció que se han despachado todas las localidades que se pusieron a la venta para los compromisos frente al Herbalife Gran Canaria y el Real Madrid, ambos declarados Días del Club.

Este sábado, en el derbi regional, habrá por tanto un nuevo lleno en el Pabellón Santiago Martín, repitiendo así la estampa ya vivida hace un mes con motivo de la visita del FC Barcelona, cuando se congregaron en el recinto de Los Majuelos 5.146 espectadores. Será, igualmente, la mejor entrada de cuantas se han dado en el duelo contra el Granca. El antecedente con un mejor registro data del 7 de mayo de 2015, cuando -a pesar de ser un jueves por la noche- acudieron a La Hamburguesa 4.897 espectadores.

Ya para el 5 de marzo está previsto otro lleno en el Santiago Martín, esta vez en la visita a la Isla del Real Madrid, actual líder de la Liga Endesa, y que si bien no cuenta ya con el tinerfeño Sergio Rodríguez, parece conservar el mismo tirón de estos últimos años. En este caso el Canarias logra colgar el No hay entradas con casi un mes de antelación. Solo la ausencia de algunos abonados (no deben pasar por caja) provocaría las clareas en la grada. El club ya trabaja -seguramente de cara al próximo curso- para que en casos similares, y tal y como hacen ya otros clubes, el abonado libere su localidad y esta pueda venderse -con beneficio económico para las dos partes- a otro aficionado.