Los expertos esperan al mejor Gaku

El fichaje de Gaku Shibasaki por el CD Tenerife ha venido acompañado de una gigantesca repercusión pero, más allá de sus goles al Madrid y su espectacular actuación en la final del Mundialito de Clubes, poco más se sabe del profesional nipón. De ahí que resulten especialmente valiosos los testimonios de los expertos en fútbol internacional que en estos tiempos proliferan -y son casi imprescindibles- en los principales medios de comunicación españoles.

Pionero en la ardua tarea de visionar y analizar partidos de ligas de medio mundo fue Julio Maldonado, Maldini, que comparte sus conocimientos en las transmisiones de Movistar Plus y la COPE. En esta cadena, subrayaba esta semana que Shibasaki fue el jugador que más le gustó del Kashima en aquel célebre partido que ganó el Madrid. "Tiene calidad pero necesitará de un proceso de adaptación", avisa.

"No es nada fácil el acoplamiento de los jugadores japoneses a España y al fútbol español", añade Maldini, que le ve numerosas cualidades para despuntar. "Tiene muy buen disparo con la derecha", avisa. "Es un fichaje que tiene muy buena pinta, que tiene calidad y es polivalente, pues puede jugar por la derecha o por el centro", completa el experimentado comentarista.

En el análisis coincide con Bruno Alemany, director de Play Fútbol y comentarista de Carrusel deportivo en la SER. De Gaku, remarca que "presenta un muy buen golpeo a balón parado, ofrece goles a media distancia y se asocia bien". Dicho lo cual, prevé que el atacante asiático pueda tener problemas para adaptarse. "Todo depende de que se acople pronto y de que alcance cierta regularidad; si es así, dará muchos puntos al Tenerife", completa.

En esta línea, ambos expertos creen que la clave para instalarse definitivamente en Europa es que Shibasaki supere los inconvenientes que presenta todo proceso de adaptación. "Y en su caso, además, su principal problema es que resulta un futbolista irregular; tiene muchas lagunas en el juego y eso le puede pasar factura", avisa Maldini. "No es muy constante, pero aún así me parece una contratación que me ilusiona. Me gusta verle en el fútbol español", dice.

Tanto Maldonado como Alemany recuerdan que ha habido numerosos jugadores provenientes de latitudes asiáticas a los que hacostado entrar en dinámica de grupo. "Es el futbolista japonés un deportista muy disciplinado, viene de un país donde se juega más lento y se exige menos físicamente. Otro hándicap es el factor idiomático, que no habla español... ni inglés".