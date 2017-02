El Valencia destituye a Kempes como embajador

"Hoy oficialmente se me ha comunicado que no soy más el Embajador del Valencia C.F.". Con este mensaje, publicado en su cuenta personal de Twitter, Mario Alberto Kempes ha dado a conocer que el Valencia CF ha decidido prescindir de sus servicios como embajador internacional del club.





El mejor y más carismático futbolista del Valencia en toda su historia,a finales de los 70 y principios de los 80, mantenía una independencia personal para valorar, a veces de forma crítica, la evolución deportiva y social del club de Mestalla, arremetiendo si lo creía oportunoAnoche, después de una nueva debacle en Mestalla del Valencia, esta vez ante el Eibar, el exdelantero argentino publicó otro 'tuit' crítico con la situación de la entidad: "Señores lamentablemente estamos en presencia de un equipo que está perdido.No hay juego, no hay dirección y son pocas las ganas que se ven".En otro mensaje posterior, el 'Matador' aseguró que, pese a la decisión tomada por el Valencia, sus lazos afectivos hacia la entidad de Mestalla no cambian: "Pero, y seguiré dando mis opiniones sobre lo que desde mi punto de vista no sea correcto. Amunt".El club, por su parte, ha querido aclarar que Kempes no ha sido destituído sino que no se le ha renovado la vinculación mercantil que expiraba el pasado mes de diciembre. Desde la entidad de Mestalla se entiende que la figura de Kempes como embajadorpor la dificultad de que pudiese estar más presente en Valencia por sus obligaciones laborales con la cadena ESPN.El Valencia quiere dejar claro que la relación con Kempes y la importancia de su figura emblemática para el valencianismo no cambio y la relación entre ambas partes sigue siendo muy cordial.