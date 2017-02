Gonzaga Escauriaza: "Queremos que el niño vea el golf como una opción deportiva más"

¿Qué le ha traído por las Islas?

Hablé con Álvaro Alonso-Lamberti y pensamos que era interesante que viniese a saludar a los responsables de los campos pincipalmente de Tenerife y Gran Canaria, aunque ha venido también Primus Pusnik, de La Gomera. La idea era ver cómo respira la gente de aquí, felicitarles por el éxito turístico que están teniendo en los últimos años y ver si podemos encontrar un terreno municipal para hacer un campo corto que pueda ser verdaderamente público. Tratar de introducir el golf en los colegios, que me parece importante porque se conseguiría ir derribando esa concepción de elitista que tiene este deporte. Y es que lo único que tenemos en común todas las personas son los colegios.Así se conseguiría arraigarlo más en la sociedad. Y también para renovar al jugador de golf, que vayan surgiendo niños que empujen desde abajo.

Entonces entiendo que hay una voluntad clara de la Federación Española de intentar socializar el golf, ¿es así?

Sí, efectivamente, sobre todo pensamos que a través de los colegios sea la mejor forma de hacerlo. Para que en el futuro a un niño no le choque que una de sus opciones deportivas sea el golf. Que se vea que es algo normal, no especial.

¿No es eso una lavada de imagen de esta disciplina de cara a la sociedad?

Esa es una de las ventajas que tiene introducirlo en los colegios, pero otra es tener jugadores jóvenes, que cuantos más tengamos, más posibilidades tendremos que nos salgan figuras como Jon Rham, Rafa Cabrera o Sergio García.

¿Hay algo avanzado con las instituciones tinerfeñas acerca de lo que ha tratado con los representantes de los campos de las islas?

El presidente de la Canaria está intentando buscar terrenos en algún municipio con el fin de poder poner en marcha todo esto. Además, él es un hombre de mucho tesón y esperemos que lo consiga. Si no es así, trataremos de buscar una instalación que acoja a estos niños para que empiecen a jugar.

Parece que el deporte femenino está ahora en pleno auge. ¿Se percibe eso también en el golf?

Azahara Muñoz y Carlota Ziganda, que ha ganado dos veces en el PGA, y esas cosas ayudan mucho. No hay que olvidarse que en Corea, que domina el el golf femenino, todo empezó cuando una jugadora de ese país ganó el US Open. En cualquier caso, nosotros posiblemente seamos la federación europea, y posiblemente mundial, que dedica el mismo importe de dinero al masculino y al femenino. De hecho hemos llegado a tener más niñas que niños en el Centro de Alto Rendimiento Joaquín Blume. Además, mientras el masculino depende del patrocinador, hemos organizado el Open de España de mujeres en 2016 y este año se volverá a celebrar. Y hemos obtenido frutos porque rara vez alguna de nuestras chicas no obtiene medalla en los campeonatos de Europa. Además, antiguamente dominábamos en el continente en la categoría amateur y luego nos costaba sacar profesionales y gracias a nuestros programas hemos logrado que destaquen jugadoras como Azahara, Carlota, Belén (Mozo)... Y tenemos el ejemplo de María Parra, que acaba de pasarse a profesional.

¿Le llama la atención que en Tenerife, un lugar que reúne tan buenas condiciones para la práctica de este deporte, no haya salido ningún jugador de renombre internacional?

Sí que ha habido buenos jugadores en Gran Canaria, por lo que seguramente echemos de menos alguno de Tenerife. Aunque aquí están las hermanas Beautell, María sigue jugando y lo hace muy bien. Pero quizás falte ese relevo a ellas.

¿Qué ha sucedido para que el Challenge de España se lo lleven del Tecina Golf?

Así es y con muchísimo pesar porque estamos agradecidísimos a La Gomera porque es un campo excepcional, tienen un hotel estupendo a pie de pista, nos tratan con mucho cariño, todos son facilidades, y, en definitiva, hemos pasado ocho años allí maravillosos. Pero el problema es doloroso pero simple de entender. Los Challenge los hacemos para cambiar las invitaciones que nos dan por las de otros promotores. De esa manera, a los integrantes del Pro Spain Team, que son jugadores elegidos que se acaban de profesionalizar, los ayudamos a participar en otros torneos Challenge fuera este país. Y el problema es que como La Gomera es de difícil acceso los otros organizadores no nos cambian las tarjetas. Y como nuestro objetivo principal es ese, deja de tener objeto la organización de este torneo.

¿Se intentará compensar adjudicándoles algún otro torneo?

Se podrá organizar alguno satisfactorio para ambas partes o podemos pensar en algo amateur que les interese. Pero lo que quiero dejar claro es que no es una cuestión de dinero ni de otro motivo que no sea el de la imposibilidad de cambiar las invitaciones.

Después de un vacío, tras haberse apagado la llama de nuestras figuras más destacadas, surge Jon Rham. ¿Tiene claro que estamos ante una futura estrella mundial?

Pensamos que sí, si bien esas cosas hay que llevarlas siempre con mucha prudencia. Pero lleva camino de ello. Es el primer jugador en la historia que gana dos años seguidos el Ben Hogan award, ha estado durante bastante tiempo el número uno del ranking amateur... Ha ido paso por paso, le prometió a sus padres que acabaría su carrera y no se hizo profesional hasta después de ello. Y este año su primer torneo oficial con la tarjeta profesional lo gana. Con lo cual tiene muy buen aspecto, ya que además tiene una cabeza excepcional, que es fundamental en este deporte. Y encima es una persona alegre, auténtica, natural y muy fresca, por lo que será una figura que impregnará mucho en el público. Hemos tenido mucha suerte con él y siempre está dispuesto a ayudar a nuestra Federación.

¿Hay motivos para pensar que algún otro joven español pueda llegar lejos en un futuro no muy lejano?

Sí, tenemos, además de los consolidados como Pablo Larrazábal, Cañizares, etcétera, a los del Pro Spain Team, como Nacho Elvira, quien está haciendo unas grandes campañas. Ahora hemos visto que ha estado en las primeras posiciones en los Emiratos y creo que tiene oportunidades de hacer cosas importantes. Está Carlos Pigem, que juega el Tour Asiántico, que ya ganó el año pasado y este año ha sido segundo. Estamos muy contentos con nuestro programa.

¿Cómo vamos de licencias en el país, en relación con otros países?

Estamos sufriendo en cuanto a licencias pero a nivel mundial. Los hábitos de la gente cambian y como en este deporte jugar requiere mucho tiempo, los jubilados están en mejor disposición de practicarlo. Pero con esos campos cortos que estamos pensando, intentamos atraer a nuevos jugadores. El hecho de tener figuras como Jon Rham esperemos que ayude a que esa comunicación deje de ser 'endogámica', como está logrando Jon Rham, cuya existencia llega a todo el público general.

¿Cuáles son los objetivos que se ha marcado en su última legislatura?

Yo diría que el presidente representa pero no es el que hace el golf en España. Los que lo hacen son los clubes y los jugadores. Las federaciones, tanto autonómicas como la Española, representamos pero el triunfo o fracaso corresponde a los otros agentes, no al presidente.

¿Chocan las vertientes deportiva y turística del golf?

Yo creo que se complementan. Hemos estado en una reunión en la que había gente de los dos mundos y hay que pensar que con el golf en los colegios o los campos pequeños en los municipios que queremos construir son viveros para los campos grandes, incluso para los resorts. Porque sé que hoy en día la temporada baja se puede llenar con los jugadores locales. Con buena voluntad y pensando positivamente no tiene por qué chocar.