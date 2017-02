Romero, nuevo récord de Canarias en 800 metros

Eduardo Romero, atleta de 18 años de edad, batió el pasado jueves, durante la disputa en Madrid del I Trofeo Atletismo Chamartín, el récord de Canarias de los 800 ml en pista cubierta, situando el nuevo registro en 1.52.73. De esta manera, el deportista gran canario perteneciente al Tenerife CajaCanarias supera por un margen ajustado al también atleta blanquiazul Rosendo Lorenzo, que había establecido el anterior récord (1.52.97) en el mes de marzo del año 2015.

Con este resultado, el aún junior Eduardo Romero logró también la marca mínima que le permitirá participar en el próximo Campeonato de España Absoluto de Pista Cubierta que se celebrará los próximos 18 y 19 de febrero en Salamanca.

"Pese al buen resultado -afirma Romero- no fue una carrera muy cómoda. Éramos 13 personas en la pista y nada más salir me quedé atrás, por lo que tuve ir toda la carrera adelantando. Lo del récord de alguna manera fue una sorpresa, porque hasta entonces no lo había pensado. Mi objetico era lograr la mínima absoluta por lo que sí puedo decir que regreso a casa con una doble satisfacción. Ahora tampoco me importaría nada que Rosendo Lorenzo volviera a conquistar la marca y que se pudiera establecer una bonita rivalidad entre los dos".