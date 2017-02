Richotti y Beirán dan muestras de la mejoría de sus lesiones

Nico Richotti y Javi Beirán han sido la cruz en lo que va de temporada para el Iberostar Tenerife. Pese a que lo deportivo ha ido de cara, las importantes lesiones del escolta argentino y el alero madrileño han dejado un poso difícil de llenar. Pero el paso de los días y las semanas han permitido su evolución y que sean protagonistas de buenas noticias.

Nico Richotti se viste de corto desde hace algunas semanas y precisamente ayer colgó en las redes sociales un texto en el que rebosa optimismo por cómo va su proceso de recuperación. "Parece que mi proceso de recuperación está llegando a su final: hoy hice parte del entrenamiento con mis compañeros! Y aunque estoy muchos pasos por detrás de ellos, me sentí bien! Hay que ir viendo como reacciona mi rodilla, así que progresivamente me iré sumando al trabajo completo! Estoy tan contento que no tengo palabras!! Vaaaaaaamos!", escribió el jugador en el instagram nicorichotti.

Por su parte, Javi Beirán publicó un tweet con el sugerente título de "Día 54: Adiós muletas" en la que escenifica el lanzamiento del apoyo extra que ha tenido después de la rotura parcial del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha, sufrida en la recta final del partido ante el UCAM Murcia, correspondiente a la duodécima jornada de la Liga Endesa. Han pasado casi dos meses de ese incidente y el jugador madrileño luce una gran sonrisa en el video que colgó (en su cuenta de instagram jbeiran33) con la nueva etapa que acaba de empezar en su recuperación. El doctor Cristóbal Rodríguez, cirujano que lo operó en el Hospital San Rafael de Madrid, cifró en unos seis o siete meses el tiempo que Beirán estará alejado de la competición.